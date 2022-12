¿Aumenta la carne?: "La ganadería es uno de los sectores que está más complicado"

En diálogo con InformateSalta, el presidente de ProGrano, Francisco Vidal comentó que uno de los sectores más complicados por la situación económica y ambiental es el de la ganadería, ante esto no se deben descartar aumentos en los precios.

"En lo que respecta a la siembra, algunos lugares ya comenzaron, es una situación muy dispareja, en otros lugares están esperando agua", comentó sobre la llegada de las ansiadas lluvias al campo salteño. Pero no todas son buenas, ya que aún no se recupera la ganadería, "el sector más complicado es el ganadero porque llovió, pero las pasturas tienen su tiempo. La ganadería esta complicada, están sin alimentos y no pueden encontrar sustitutos".

A todo esto se le debe sumar, "el bono este que impone el gobierno, en principio se hablaba de $24.000 ahora pelean $50.000, para el sector también le pega. Lo que más nos afecta es el tipo de cambio, necesitamos previsibilidad. Nosotros vendemos en un cambio más bajo del que tenemos los costos".

En este panorama, no sería errado pensar en futuros aumentos en las carnes para buscar hacer frente a las pérdidas y poder seguir produciendo.