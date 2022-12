Más colegios privados salteños podrían cerrar sus puertas si no llega la subvención estatal

Luego que ayer se conociera el cierre definitivo del Instituto San Nicolás, tras casi medio siglo educando a generaciones de salteños, Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados (AEPSA), en diálogo con InformateSalta, aseguró que muchas instituciones aguardan la subvención prometida por el Estado para no seguir el mismo camino.

“Es muy triste cuando se cierra un colegio privado”

Pereyra explicó que el 3 de noviembre fueron notificados por el Gobierno de que los colegios pertenecientes a AEPSA recibirían una subvención similar a la otorgada oportunamente a las instituciones católicas pero hasta el momento no tuvieron novedades. “Nos dijeron que iba a salir ahora entre el 10 y el 15 de diciembre”, sostuvo.

“Nos dijeron que era muy posible que la semana próxima, el problema es que ya termina diciembre, ya termina el año, y bueno hay muchas cuestiones que los colegios estaban esperanzados con respecto a eso, si ya pasa para el año que viene se nos sigue complicando”, comentó.

Pereyra dijo que los colegios esperan el aporte estatal para no cerrar las puertas. “En virtud de que iba a salir este aporte, muchos colegios han frenado la decisión, se ha generado expectativa, han visto una posibilidad, es verdad que hay muchos que no están cubriendo los costos y este aporte iba a significar un poco de alivio para no tener que cerrar”, dijo.

“Hemos tenido esa esperanza y esa confianza de que la cosa se va a dar, ayer nos confirmaron que sería la semana que viene”

Con respecto al aumento de las cuotas, sostuvo que subieron entre un 25 y un 30 %, pero aclaró que seguramente van a ir incrementándose paulatinamente de la misma manera que los salarios. “Hay que esperar las paritarias del año que viene”, expresó.

“No podemos en definitiva decir un valor de cuota sin saber cómo van a ser las paritarias de este año, hemos tratado de subir como para que las familias también puedan arrancar marzo con una previsión”, expresó.

También se refirió a la mora, que alcanza entre un 25 y un 30%. “La gente que está con deuda, hasta que no solucione el tema económico en el colegio va a tener que derivar a otra institución porque generalmente los colegios de nuestras características pedimos un libre deuda del colegio de procedencia, hasta que solucione, no va a poder ir a otro privado, lo más seguro es que derive de ir a una escuela pública”.

“Siempre para fin de año se complica bastante y es cuando nosotros necesitamos juntar para los alquilares, el mantenimiento, las refacciones que se hacen y más aún el tema del aguinaldo para cumplir con los docentes”, dijo.

Por último, señaló que tuvieron una gran solicitud de pases o de libretas para buscar colegios más económicos. “Dentro de los privados, hay una gran variedad de cuotas, entonces por ahí hay una movilidad, pero de los colegios que son relativamente más económicos, las derivaciones son directas hacia la escuela pública”