Familia perdió todo en un incendio y ahora los corrieron a la calle

Hace tres meses una familia sufrió el incendio en una vivienda sobre calle 20 de Febrero 857, entre Necochea y Richieri.

Sergio Núñez y su esposa que por ese entonces estaba esperando su primer bebé se quedaron sin nada. Desde el municipio había anticipado la construcción de un módulo en el lugar donde se le quemó lo poco que tenían.

Mientras tanto, se instalaron en la construcción de una hermana con la que comparte terreno, pero tras una pelea familiar la noche del martes, fue sacado a la intemperie ya con su bebé de 4 meses.

Desesperado Sergio, habló con Activa2 para pedir ayuda a la comunidad, ya que con sus changas no puede pensar en pagar un alquiler y además mantener a su bebé.

"Trabajo con los sándwich y ando cortando pastos. No me armaron el módulo y el Intendente me compró 4 números de la rifa en vez de darme una solución".

Contó que tuvo un problema con su hermana que le daba lugar y le sacaron las cosas a las calles. "Estaba agregado en la casa de mi hermana, se armó problema familiar y no tengo donde ir. No tengo una moneda para decir me alquilo una pieza y lo llevo a mi hijo a dormir, mi señora se va a la casa de su mamá. Yo quiero que me den una solución, necesito un cuadrado y un techado".

Durante el móvil, entre lágrimas la pareja apeló a la solidaridad de la comunidad de Tartagal para que le donen materiales de construcción para reconstruir su vivienda incendiada. En el terreno viven 3 hermanos más de Sergio.

Para quiénes puedan donar dinero pueden hacerlo a través del CBU: 2850172340095283341548 o bien acercarse a calle 20 de Febrero al 857 Tartagal.