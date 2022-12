Ordenanza encontró a un ladrón durmiendo dentro de una escuela: tenía un cuchillo

Tensión, peligro y mucho miedo. Raquel Juárez, ordenanza del turno tarde de la Escuela Luis María Preti de la localidad norteña de Tartagal tuvo que enfrentarse a un delincuente, que estaba durmiendo dentro de una de las aulas de la institución.

La mujer contó a Videotar Noticias que pese a que ya no hay clases, las ordenanzas tienen turno para ir a limpiar la escuela de igual manera. Ella fue la primera en llegar, junto a su hija de 6 años y notó algo extraño.

“Me puse a limpiar la galería, veo la ventana abierta y abiertos los barrotes. Le avisé a la directora, mi nena estaba durmiendo y me fui a recorrer la escuela sin saber que el estaba, fui a abrir otra ventana, metí bulla, el levantó la cabeza y me di cuenta que estaba durmiendo ahí”, dijo.

En ese momento, atinó a querer cerrar la ventana para evitar que escapara, y del otro lado el ladrón forcejeaba y pedía que lo dejara salir. “Mi nena empezó a llorar, el abrió. Yo empecé a llorar y le preguntaba porque entró a robar y el también empezó a llorar y a decirme que no tenía para comer, como no tenía remera, le vi el cuchillo. Le dije que se vaya y no me haga nada. Tiró el cuchillo y tironeó de un cable que estaba caído para robarse el cobre”, expresó.

En este sentido, aseguró que la próxima semana tienen programado seguir limpiando la escuela, pero ya no en grupo sino de a una ordenanza por vez, y tiene miedo de volver a pasar por una situación así.

“Pido al Ministerio que ponga policías para la semana que viene, que nos custodie hasta que cumplamos las horas que tengamos que venir. Quisiera que ninguna ordenanza pasé lo que yo pasé hoy en ninguna escuela. Le doy gracias a la directora, que siempre atiende el teléfono, inmediatamente estuvo acá y llamó a la policía”, expresó.