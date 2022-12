¿Cuál fue el automóvil más vendido de este año 2022?

Durante el último mes del año, el patentamiento de vehículos 0 kilómetro registró un incremento del 10,9% anual. De esta manera, el año cierra con un alza de 6,8% interanual, con un total de 407.532 unidades vendidas.

De acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), en diciembre se patentaron 19.635 unidades (17.698 en 2021); un 41,7% menos que en noviembre pasado (33.698 vehículos) por cuestiones estacionales.

Durante 2022, los patentamientos acumulados fueron 407.532 unidades, contra los 381.436 operaciones con vehículos 0Km de 2021.

Con las cifras de diciembre, se ratificó que el Fiat Cronos -que se fabrica en la provincia de Córdoba- fue el modelo más vendido del año, con 38.769 unidades patentadas y un 10,2% de participación en el mercado total.

A la vez, Toyota fue la marca más elegida por los argentinos con 85.357 unidades vendidas a lo largo de 2022 y una participación de mercado del 22,4%, producto de la performance de un porfolio encabezado por la pick up Hilux.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que "los casi 19.700 vehículos de diciembre hacen que finalice el año con una sensación más que positiva, con un buen crecimiento interanual y superando los 407.000 patentamientos, algo que en algún momento se veía difícil".

"Hemos tenido que transitar un 2022 que tuvo sus complejidades, pero junto a la cadena de valor hemos conformado un gran equipo, que con mucho esfuerzo ha llegado hasta el final con buenos resultados pese a tener una oferta muy restringida", señaló el directivo de Acara.

El dato destacado del año es que 6 de cada 10 autos comercializados son de origen nacional, un viejo anhelo de la industria, ya que repercute en todo el sector y otras actividades afines.

Como reseña de año, los cinco modelos más vendidos luego del Fiat Cronos fueron el Peugeot 208 que se produce en la planta bonaerense de El Palomar; la pick up Toyota Hilux, que sale de la terminal de Zárate; la también pick up Volkswagen Amarok, que se fabrica en General Pacheco; y el Toyota Etios, el primer importado de la lista que proviene de Brasil.

Hasta el puesto 12 se encuentran otros modelos nacionales, como la pick up Ford Ranger que se fabrica en General Pacheco, el comercial liviano Renault Kangoo II que sale de Córdoba, el sedán mediano Chevrolet Cruze, que se produce en la planta de GM en Rosario, y la pick up Nissan Frontier, también de Córdoba.

VACACIONES: 8 CONSEJOS PARA EVITAR ACCIDENTES

La seguridad vial no se toma vacaciones, motivo por el cual se brindan consejos fundamentales para poder disfrutar:

Realizar un exhaustivo chequeo del estado del vehículo, asegurándose el correcto funcionamiento del mismo: revisión sistema de frenado, de luces, estado de cubiertas, dirección, etcétera.

El conductor antes de emprender el viaje debe descansar bien e intentar no conducir de noche ni cansado. La noche triplica el riesgo de siniestros. Si son viajes largos y no se puede alternar conductor, tome recaudo de parar y descansar.

Todas las personas del vehículo deben utilizar siempre los cinturones de seguridad. Si viajan menores de edad, los mismos deben ir en su butaca de seguridad, homologadas y adecuadas a su peso y estatura, hasta alcanzar los 36 kilos de peso o 1,50 de altura. El uso del cinturón es obligatorio para el conductor y los ocupantes, tanto del asiento delantero como de los traseros, en zonas urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón;

El celular debe ser un objeto que NO debe ser usado durante el viaje. Evitá distraerte y/o conducir a ciegas, lo que multiplica por 9 las chances de sufrir en un siniestro de tránsito;

No consumir alcohol ni medicamentos que disminuyan la capacidad de reflejo al conducir;

La velocidad de circulación debe ser la permitida, según indicación vial y nunca superarla;

Si viajas en moto, no olvides llevar casco y utilizarlo de manera correcta. Recordar que este es de uso reglamentario para los conductores y pasajeros, disminuyendo la probabilidad de morir o de tener lesiones graves en caso de accidente. Los motociclistas sin casco tienen el doble de lesiones en la cabeza y de tres a nueve veces de lesiones mortales;

No hay que olvidarse de la documentación del auto (cédula verde, seguro, últimas patentes pagas, VTV, en caso de estar el vehículo radicado en Provincia, y cédula amarilla si el auto posee un equipo de GNC), y por supuesto, hay que viajar con el DNI de todos los integrantes de la familia;