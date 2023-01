Advierten "un aumento importante" de casos COVID en Salta: preocupan las fiestas y las carpas

El coronavirus vuelve a marcar presencia en las primeras horas del 2023, luego que hace unos días se alertó respecto a la circulación del virus nuevamente entre los salteños, con una mayor incidencia de casos, apuntándose igualmente al relajamiento que tomó la población sobre las medidas preventivas. ¿Qué se puede avecinar respecto a la pandemia en Salta?

Al respecto InformateSalta se comunicó con el doctor Francisco Aguilar, ex directivo del COE, quien analizó el panorama sanitario y epidemiológico que exhibe la pandemia a nivel local, señalando que efectivamente hay un aumento de personas portando la enfermedad, como así si deberían tomarse medidas o indicaciones a implementarse.

Primeramente comentó que estuvo conversando con diferentes médicos terapistas quienes “son el termómetro” de la situación quienes le informaron “que el aumento de casos es muy importante”. A falta de números, dijo que por ahora no se debe hablar de otra ola pero sí un incremento, con pocos casos que requieren de asistencia respiratoria, debido a los efectos de la vacunación.

“Ahora, la preocupación es qué hacemos con el verano; tiene la ventaja que andamos al aire libre, pero la desventaja es que estamos en carpas, fiestas, no hay recomendación oficial de usar barbijo ni mantener distancia”, apuntó Aguilar señalando que sería necesario “monitoreos desde el Ministerio de Salud, con todo el grupo de médicos, de cómo viene el aumento y, si entramos en una ola, de profundizar la distancia social, la higiene y el uso de barbijo en lugares cerrados”.

“¿Confinamiento? Definitivamente no, eso fue cuando no sabíamos a qué nos enfrentábamos”

¿Se puede hablar de una nueva ola? Aguilar dijo que es posible pero tal vez más leve y con menos enfermos graves. En cuanto al retorno de la obligatoriedad del barbijo, dijo que habrá que esperar y ver la evolución de los casos, si hay internaciones y contagios importantes, que se requieran en lugares cerrados como colectivos, supermercados, bancos, etc.

“La gente se tiene que vacunar, se relajó en la vacunación, los que tienen enfermedades de riesgo (diabetes, obesidad, oncológicos, trasplantados, de edad avanzada, etc.) deben tener el esquema al día, si hace 8 meses me vacuné ya no hay defensas, hay gente que aún le falta la 3° y muchísima la 4°, hay personal de salud a la que le falta la 5°", reclamó el profesional el compromiso social.

“El aislamiento es de 5 días para personas con síntomas leves y sin factores de riesgo”