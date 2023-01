Ladrón crónico, robó al menos 5 veces en una casa y sigue suelto

Así lo denunció una mujer de barrio Matadero, en Pichanal. Según su testimonio, el mismo sujeto habría entrado al menos 5 veces en su casa y habría cometido otros robos en otras viviendas. Además amenazó a su familia.

“Me siento cansada, desprotegida, insegura. Llamamos a la policía pero no nos dan respuestas, no tienen móviles, no tienen teléfonos. A la fiscal también la buscamos pero no la encontramos, ya no sabemos qué hacer”, dijo la mujer.

La damnificada manifestó que “es la quinta denuncia, este delincuente le robó a todo el mundo, tiene miles de denuncias y no sabemos por qué la fiscal no hace nada, la policía no se mueve. Los policías dicen que no tiene sentido que lo agarren porque la fiscal lo vuelve a liberar”.

Según el relato de la víctima, el hombre se mete en las casa como si nada y se lleva cosas. “La primera vez rompió la camioneta de mi marido y se llevó dinero y herramientas. Uno de los vecinos nos advirtió que nos estaba robando. A mi casa ingresó por el fondo, rompió una puerta”, contó en Somos Salta.

Además de los robos, el delincuente también habría amenazado a los vecinos. “Él va a comprar al kiosco como si nada, nos lo tenemos que cruzar en la calle, me amenaza, amenaza a mis hermanos. La noticia lo tiene escondido en el fondo de su casa, yo fui a hacer el trabajo de la policía”, dijo.