Tercera etapa del Dakar: Kevin Benavides se ubicó 3ero en el podio general

El piloto salteño de KTM tuvo otra gran actuación en la 3era etapa del Dakar 2023 en la actividad de motos. Benavides finalizó en el segundo lugar, sin embargo al finalizar la prueba fue sancionado con dos minutos y cayó al cuarto lugar.

No obstante con estos resultados parciales, el salteño se ubica tercero en la tabla general a 6m53s del nuevo líder, Sanders. Mientras que Klein ocupa el segundo lugar a 4m04s. Por ahora en la general manda el propio Sanders, seguido por Klein y Benavides que está tercero.

Por otro lado Ricky Brabec, ganador de la edición 2020 y escolta de Kevin en el año 2021, tuvo una fuerte caída en el kilómetro 274 de la especial por lo cual tuvo que abandonar la competencia en Arabia Saudita. Fue trasladado a un hospital para exámenes adicionales.

Debido a esta complicación del piloto norteamericano, Luciano Benavides, hermano de Kevin fue 22º debido a que perdió tiempo de competencia tras socorrer a Brabec. Luciano se adelantó a la posición 15º en la general.

"Ricky Brabec me pasó antes del refueling -reabastecimiento de combustible- y me lo encontré en el suelo minutos después. Estaba mareado y le dolía mucho el cuello porque le había pegado a una piedra que no se veía por la arena, tenía sangre en la boca. Fui el primero en llegar, así que me frené, llamé al helicóptero y me quedé esperando más o menos 11 minutos", expresó Luciano Benavides al medio Carburando, el piloto de Husqvarna.

Mañana será otro día complicado de 425 kilómetros de especial en el bucle Ha'il-Ha'il, también habrá otros 148 kilómetros de enlace en esta cuarta etapa del Dakar 2023, teniendo en cuenta la falta de candidatos fuertes como Brabec y Sunderland, piloto que quedó afuera de competencia en el primer tramo luego de sufrir un duro accidente.