En San Calixto están hartos de los robos y patotas: “Se agarran con palos y machetes”

No es la primera vez que la problemática de la inseguridad en la zona del barrio San Calixto de la ciudad de Salta es noticia, ya que varias veces el malestar por el accionar de los malhechores se volvió motivo de reclamos, sumándose ahora la presencia de estos ladrones a toda hora como así las peleas en plaza y calles.

Andrea es una vecina del barrio quien, en diálogo con FM Profesional, contó más detalles de lo que deben vivir a diario con un ejemplo de lo que pasó la noche del jueves: “Después de las 23:00 horas los vecinos empezamos a escuchar gritos, se peleaban en la plaza donde siempre hay niños, se agarraron con palos y machetes”.

Esto ya es un impedimento incluso para disfrutar los espacios comunes en el barrio, porque no pueden llevar a los chicos a hacer actividades a la plaza porque las motos circulan a gran velocidad e incluso se arrojan piedras entre los insultos que se manifiestan entre las bandas de la barriada.

“Vienen de otros barrios e involucran a los chicos de aquí, están las patotas con sus diferencias”, dijo la mujer quien sumó a este malestar el raid de los motochorros, quienes ya no tienen horarios para proceder con sus fechorías. “A las 10 de la mañana, a las 12, a las 20, hubo muchos robos de motochorros”, lamentó.

Para tratar de calmar un poco este miedo permanente con el que residen, la vecino dijo que supieron pedir una garita policial en la plaza del barrio directamente, algo que pidieron a los distintos comisarios que estuvieron en funciones por estos años. “Nos dicen que no pueden poner una garita porque no hay policías, no hay suficientes para que vengan a dar una vuelta al barrio”, agregó.

Por último la denunciante dijo que, cuando esta problemática toma relevancia, posteriormente se ve a efectivos patrullando por las calles o en los móviles de la fuerza, pero esa presencia dura unos días. “Pasarán una semana caminando, después desaparecen todos”, criticó para concluir.