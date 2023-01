El abogado del conductor de la camioneta de Tres Cerritos asegura que solo buscaba salir del lugar

"Lo que anda circulando son videos cortados", comenzó diciendo el abogado Pablo Suárez Nelson que representa al conductor de la camioneta Amarok azul que se vio en distintos videos durante la última semana. En estos videos, la camioneta pareciera buscar atropellar a un grupo de jóvenes que grita, corre y filma la situación.

Para el abogado, la situación es muy distinta a la reflejada en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, "o que no conoce o no vio la gente es el video completo de como sucedieron los hechos, es un video de un minuto y medio donde se ve que los dos chicos que circulaban en la camioneta azul manejaban por la plaza y un auto ónix blanco se les cruza y no los deja circular libremente, se bajan seis o siete personas y los comienzan a agredir".

"Ahí es donde comienzan a recibir botellazos e insultos. Buscan esquivar el auto y una vez que han logrado esquivarlo, sí se ponen de frente los otros chicos y se desarrollan los otros hechos que son de público conocimiento", detalló el defensor.

Brindando su punto de vista sobre lo sucedido, Suarez Nelson apuntó: "Yo creo que fue una reacción de una persona que se quiso defender, imagínense que es un menor de edad que nunca tuvo ningún tipo de problema. Estaba arriba de la camioneta que el padre le había prestado para salir, no había tomado nada, alcoholemia le dio 0".

"Fue agredido y su única reacción fue acelerar e irse. Tenía todos los papeles para circular", sostuvo el abogado. "En el video se ve que el amigo intenta bajar porque no sabía que pasaba y ahí recibe una agresión él. Gracias a Dios que los botellazos no llegaron a golpearlos", comentó.

Por último dijo que se presentaron de forma espontánea en la justicia, "nosotros vamos a aportar todas las pruebas que tengamos. No tuve contacto con ningún abogado de la otra parte, no sé si están presentados, solamente hay denuncias varias sobre hechos controvertidos".