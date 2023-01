JXC rechazó el juicio a la Corte: “Es un disparate”, afirmó Nanni

En medio de los intentos del Gobierno de la Nación por impulsar el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, desde Juntos por el Cambio emitieron un comunicado rechazando la medida considerándola una “maniobra desesperada” del kirchnerismo y anticipando que no darán quórum en el Congreso.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el diputado nacional Miguel Nanni, quien compartió esta mirada crítica de intentar enjuiciar a la Corte Suprema, tildando las pretensiones del Gobierno como un delirio, asegurando igualmente que todo el arco opositor ya se declaró en contra.

“Es un grave disparate institucional, no hay precedentes para hacer la locura con la que el presidente está haciendo este manoseo a la Justicia”, sentenció Nanni agregando que “esto, en una república democrática, no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia”.

Asimismo rescató que el Poder Judicial es el contrapeso ante el Poder Ejecutivo y que, cuando arbitrariamente se quebrantan derechos, es la Justicia quien da equilibrio y equidad ante estas cuestiones. “Aquí el presidente manoteó la caja de un distrito, que acudió a la Justicia y esta hizo lo que debía hacer, fue una crónica con un final anunciado”, consideró.

Con todo esto puntualizó que Alberto Fernández viene en un derrotero muy negativo, dentro del cual está su intención de no cumplir con el fallo por la coparticipación de fondo a CABA. “Es una falta de ejemplaridad del primer mandatario, su mensaje es que si no me gusta un fallo, remuevo los jueces”, arremetió.

Dicho esto habló sobre el anticipo que JXC no dará quórum en el Congreso de llamarse a extraordinarias para tratar la cuestión. “El kirchnerismo, en ese delirio que tiene, no cuenta la nueva proporción de las fuerzas que hay, no tiene la 2/3 partes para que este juicio proceda… esto es burdo y le hace daño a la Justicia como al país”, concluyó su parecer.

“En esto, el kirchnerismo está en soledad, esto es burdo”