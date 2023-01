Fotomultas: "No puede haber una licitación si aún no retiraron las cámaras de CECAITRA"

La concejal Paula Benavides se refirió al borrador de un pliego para un eventual llamado a licitación que presentó la Municipalidad en el Concejo Deliberante, para la contratación de cinemómetros para el control de velocidad en la ciudad de Salta, que ya está generando debate.

En el 2021 se intentó avanzar en un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), “sin embargo a través del Concejo se terminó resolviendo dejarlo sin efecto ya que el convenio terminaba siendo un negocio a través de un proceso que no correspondía”, rememoró la edil.

Benavidez señaló que “hoy el ejecutivo intenta avanzar nuevamente con la instalación de tecnología para el control del tránsito pero ya a través de un proceso licitatorio. De estos nos enteramos en el tratamiento del presupuesto con lo cual pedimos que se nos remita al Concejo la documentación, el pliego general y las especificaciones técnicas”.

Luego de hacer un análisis general, los concejales presentaron una serie de observaciones. “Entendemos que no puede llamarse a un proceso licitatorio si todavía no están retiradas las cámaras de CECAITRA porque esto juega a favor de la empresa que haya hecho una instalación previa. En reiteradas resoluciones le pedimos a la Municipalidad que se retiren las cámaras”, dijo Benavides.

Los legisladores también pidieron al Ejecutivo que asegure la máxima concurrencia de oferentes, que el llamado a licitación se haga a nivel nacional. “Lamentamos que el ejecutivo quiera seguir avanzando en la instalación de cámaras como si esto viniera a resolver el problema de la siniestralidad vial cuando vemos que falta inversión en materia de educación vial”, sostuvo.

Benavidez agregó que “tanto la ley nacional como la ordenanza municipal establecen que todo lo recaudado en concepto de multa tiene que estar destinado a educación vial y esto no se cumple. Los conceptos en educación vial son ínfimos. Si no vamos a destinar la recaudación para educación vial, esto no viene a solucionar nada sino viene a ser netamente recaudatorio”.