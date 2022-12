Bettina Romero: “Tenemos el mayor Presupuesto en obra pública de la historia”

Luego que el Concejo Deliberante aprobara, con dos votos en contra, el Presupuesto Municipal 2023, la intendenta Bettina Romero habló del proyecto y aseguró que prevé hacer más obra pública que nunca.

“El presupuesto de la Ciudad está desfasado desde hace mucho tiempo, no coincide lo que se plantea en cuanto a recaudación con lo que es la verdadera necesidad de nuestra Ciudad, la Ciudad de Salta, está entre la sexta y séptima ciudad más grande de la Argentina sin embargo, cuando uno analiza la capacidad de recaudación, más la coparticipación, fondos que envía la provincia, versus la cantidad de habitantes no hay algo lineal que tenga sentido”, dijo a AM 840.

En este sentido, cuestionó que ciudades con la misma cantidad de habitantes reciben muchos más recursos. “Ya sean de coparticipación o de recaudación cuando yo lo divido por la cantidad de habitantes es muy bajita, estamos en el fondo de la tabla, así que todas las capitales de la argentina están por arriba de nosotros”, expresó.

Pese a ello, aseguró que junto a su equipo de trabajo buscaron administrar de la mejor manera posible los recursos, de la forma más eficiente y transparente, dando de bajo gastos sin sentido.

“Nosotros administramos bien, por eso podemos hacer eso, orgullosamente le podemos contar a los salteños que tenemos el mayor presupuesto en obra pública de la historia, lo que nosotros estamos haciendo es cuidar los recursos propios, volcarlos en obras y salirnos de las mezquindades políticas”, manifestó.