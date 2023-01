Luciano Benavides también hizo historia: logró su mejor performance en un Dakar

En el Dakar 2023 ,el piloto Kevin Benavides logró consagrarse por segunda vez en la categoría de motos, y su hermano más chico Luciano Benavides hizo su mejor performance desde que empezó a competir en el Rally. Terminó dentro de los 10 primeros ganando varias etapas.

Luciano empezó a competir en el Rally Dakar en el 2018 en donde hasta el momento había logrado salir sexto en la edición 2020 en aquel momento defendiendo la escudería de KTM, en esta última edición el piloto salteño representando a Husqvarna logró el sexto puesto en ganando tres etapas de la competencia.

El más chico de los Benavides contó las sensaciones de la última etapa y al ver a su hermano ganar por segunda vez un Dakar “Fue una etapa muy difícil, en este terreno no me sentía 100 por ciento cómodo “confesó que "Realmente pensé más en él, que en mí. Venía pensando cómo iba a pasar porque manejamos muy parecido y habían muchos peligros feos, estaba muy patinoso y nosotros al no ser tan pesados nos costaba un poco".

Después agregó que "Pero lo ha hecho increíble. Estoy seguro que se ha jugado la vida para ganar la etapa y todos mis respetos para él. Feliz porque entre los dos nos llevamos cinco etapas, casi mitad de la carrera, así que algo increíble y nos volvemos felices a la Argentina los dos, realmente muy felices".