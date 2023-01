El partido SI avanza con el armado de “Una Nueva Mayoría” política en Salta

En las últimas horas se llevó a cabo un encuentro entre distintas fuerzas políticas, instituciones sociales y vecinos, en donde dirigentes del partido Salta Independiente (SI) pusieron en marcha una mesa de diálogo, debate y consenso en la búsqueda de la trasformación de Salta.

“Estamos muy satisfechos con el encuentro de ayer, superó ampliamente las expectativas que teníamos, no solo en cuento a participación de sectores de diferentes espacios políticos como el Radicalismo, del PRO, del Peronismo, del Partido Renovador, sino también consejos profesionales, ámbitos universitarios y académicos, tanto de la capital como de prácticamente todos los departamentos”, señaló Felipe Biella, presidente de SI, en diálogo con InformateSalta.

Del encuentro participaron dirigentes como el ex diputado nacional Martín Grande, Rubén “Chato” Correa, presidente del Comité Capital de la UCR, entre otros. “Pudimos expresar nuestro compromiso por el desarrollo con el objetivo de buscar consensos para construir una nueva mayoría que permita que Salta empiece a lograr objetivos que realmente les permitan a los ciudadanos estar mejor”, manifestó Biella a nuestro medio

Salud, educación, seguridad, son algunos de los principales ejes de transformación planteados por Salta Independiente. “Desde hace 30 años que Salta cada vez está un poco peor y no podemos resignarnos a eso. Ayer quedó plasmada la voluntad férrea de muchos dirigentes y espacios para buscar consensos y encaminar la provincia hacia el desarrollo”, sostuvo.

Desde el plano político, a partir de ésta mesa de diálogo y consenso, se espera que en las próximas semanas se puedan definir figuras electorales. “Lo primero que vamos a hacer es afianzar los ejes de nuestro programa participativo de gobierno. Quienes compartan éste programa pueden ser parte. Una vez que tengamos conformada la nueva mayoría, vamos a establecer quiénes van a ser los candidatos, las personas más idóneas, reconocidas dentro de sus ámbitos y que tengan la aprobación de los vecinos”, agregó.

No obstante Biella aclaró que esta no busca ser una alianza netamente electoral. “Hasta el momento no hemos definido candidaturas. No es lo prioritario en este momento, pero es un primer escalón en la construcción de esta nueva mayoría. No nos interesan los cargos por sí mismo, nos interesa transformar la provincia, revertir esta sensación de frustración que tenemos todos los salteños”.