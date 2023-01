Confirman que la bebé que nació en la calle y cayó al piso sufrió una fractura de clavícula

Luego de que se conociera un estremecedor video que muestra a una mujer dando a luz en la vereda del hospital cabecera de zona sudeste, el Papa Francisco, se supo que la bebé sufrió lesiones.

Desde el Hospital Materno Infantil, a donde fue derivada la mujer y su beba, confirmaron a El Tribuno que si bien ambas se encuentran fuera de peligro, la bebé que cayó al piso al nacer, tiene fractura de clavícula.

Según lo que se pudo saber a través del video difundido, la mujer la dio a luz de parada, cuando se disponía a dirigirse a otro centro sanitario luego de ser rechazada en el Papa Francisco por "no haber especialistas".

La noticia causó conmoción y desde la gerencia del nosocomio advirtieron que esto no debería haber sucedido, ya que desde allí se atienden embarazos. También, indicaron, se estudian las responsabilidades y sanciones a los trabajadores sanitarios que se encontraban de guardia ayer por la noche.

Por su parte, el padre de la bebé contó que luego que se le rechazara la atención, una mujer se ofreció llevarlos hasta el hospital Materno Infantil, y antes que se suban al auto, su hija ya había nacido.

“Cuando estábamos por cruzar la calle, ella no aguantó, se quedó quieta, rompió bolsa, no podía seguir caminando, le templaban las piernas. La agarré porque se estaba por caer, en ese momento sentí que algo se me cayó en el pie, miro hacia abajo y ella tenía el pantalón bajado y la bebé en el piso”, relató.