El campo salteño en crisis: "La ganadería está en el horno"

La situación crítica del campo salteño no es nueva, es que debido a las sequías el sector afronta distintas dificultades. Entrevistado por InformateSalta, el presidente de ProGrano Salta, Francisco Vidal comentó que "para lo que es ganadería ya estamos en el horno, ya tiene daño, va a ser una campaña en rojo".

"Aunque empiece a llover ahora, los pastos se demoran y las vacas vienen flacas, venimos con un arrastre que es difícil subsanarlo", continuó.

Consultado sobre el impacto de la tormenta de hoy, dijo que: "Hubo en la zona de Las Maravillas, Departamento San Martín, algunas lluvias más fuertes 50 milímetros. El resto son lluvias de 13 y 8 milímetros, hay pronóstico para toda la semana así que estamos ilusionados con que empiece a llover y se comience a acomodar".

"Lo que es granos, la semana pasada hubo lluvias en Las Lajitas también disparejo, eso permitió que se avance en lo que es la siembra de soja, muchos han sembrado en seco jugándose a si les cae algo de lluvia que les va a permitir ir dilatando algo la situación hasta que caigan más de 50 milímetros que va a permitir recuperar el perfil".

Esto complica la situación, "estamos todos esperando a que llueva. Sembrar tarde implica entrar con expectativas de rendimiento menores".

En esta línea explicó, "no es lo mismo sembrar en fecha que sembrar tarde. El norte está con pérdidas porque tiene que sembrar en final de diciembre y estamos a fines de enero, en general estamos por debajo pero queda mucho y esperemos que mejore".

Por último, al ser consultado sobre la declaración de la Emergencia Agropecuaria, no dudó en apuntar: "Son medidas paliativas porque solo te permiten posponer impuestos provinciales que no representan mucho. Estuvieron la semana pasada la mesa de enlace reunida con el Ministro Massa, y quedaron en presentar el 1 de febrero un plan ya que la situación es crítica en todo el país no solo en Salta".