Salta piquetera: no descartan que los cortes de ruta en el norte tengan un trasfondo político

Desde hace algunos días, piqueteros de Orán cortan el ingreso a la Ciudad generando diversos inconvenientes en el tránsito del lugar. En este sentido, la Diputada Provincial, Carolina Ceaglio comentó a InformateSalta que el reclamo por la tarifa diferenciada es totalmente valido, pero no así las formas del mismo.

"El reclamo es legítimo, los cortes de ruta yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto porque se dan algunas situaciones como ayer que se dio una agresión a un vecino que terminó sangrando, eso no está bueno porque entre vecinos terminamos peleando".

La legisladora propuso que "hay que hacer los reclamos por la vía que corresponde, para eso estamos los legisladores y la parte ejecutiva".

En este sentido, aseguró que: "La situación es lamentable, las tarifas diferenciales que sacó el gobernador son necesarias porque con las temperaturas que tenemos es complicado vivir en los departamentos de Orán y San Martín. Por suerte el gobernador sacó el decreto que se está por implementar en los próximos días, se está trabajando en la reglamentación".

"El problema es histórico, el reclamo es histórico y creo que hoy el gobernador está tomando el toro por las astas y logrando la solución que venimos pidiendo los vecinos de Orán. Eso es lo bueno, tenemos un gobierno presente que nos escucha".

Para finalizar cruzó a distintos referentes de los piquetes, "las formas pueden ponerse en dudas, la solución ya la tenemos, me voy a reunir con ellos porque estuvieron hablando con el obispo también y no hay que mezclar el reclamo con la parte política. No hay que mezclar las apetencias políticas de algunos que se erigen ahora como la voz del pueblo".