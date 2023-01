Salta Piquetera: Automovilistas enfurecidos con la Policía que sólo mira los cortes

La Ruta Nacional 34 se encontró cortada en diversos tramos, desde Urundel hacia el norte, por el reclamo contra las tarifas de Edesa y la situación del agua. Por esto, el transitar por ahí resultaba en una odisea para los automovilistas que comenzaron a mirar con enojo a la Policía que se presenta en el lugar pero no despeja la ruta.

Para cientos de automovilistas que querían circular hacia Tartagal el viaje fue complicado, de acuerdo a ElTribuno un corresponsal de ese medio debió esperar media hora en cada corte o buscar atajos para poder sortearlos.

"Llegué a Mosconi con mi nuera y mis tres nietos pequeños, la menor una bebé de un año y no podíamos seguir esperando debajo del sol porque era insoportable. Un aborigen nos indicó el desvío que está antes del cementerio de Mosconi, a la izquierda. Ingresé y otro indígena nos pidió plata. Pretendía que le diéramos mil pesos. Le di $500. Me dijo que siga tranquilo porque no había nadie pero a los 300 metros había otros dos totalmente borrachos. A esos les dimos $300. Un poco más adelante había dos mujeres y me exigían más, así que les di $400 pesos. Casi cuando salía del camino me encontré con dos nenes aborígenes, que no tendrían más de 12 años. Los dos estaban con ondas, así que me exigieron $300 pesos. Detrás mío venían como 10 vehículos y a todos les cobraban", relató el conductor.

Un corte se realiza justo al frente de la base operativa en Mosconi de Gendarmería, donde prestan servicio unos 200 efectivos "pero ni uno solo se encontraba en la ruta al momento del corte", explicó.

"Cansados de pagar peaje, de pelear todos con los aborígenes que nos sacan plata, en un corte un policía indicó por dónde era el desvío. Me acerqué y le dije que por favor nos acompañe. Si quieren cruzar vayan solos", nos respondió.