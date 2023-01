Nasta: "Obviamente no se jugó bien, no se estuvo a la altura y no hay demasiadas excusas"

Después del primer superclásico donde el Antoniano cayó por 2 a 0 ante Central, en donde el equipo de la Lerma y San Luis dejó una imagen deslucida, InformateSalta dialogó en exclusiva con el técnico Santo Gabriel Nasta, para saber cuál fue el análisis del partido y de cómo se viene preparando el equipo de cara al Torneo Federal A.

El técnico Antoniano hizo el balance del superclásico: “Lo positivo es que hubo intenciones pero después fueron malas decisiones, eso fue por lo que no pudimos generar el juego que queremos para este torneo y obviamente no se jugó bien, no se estuvo a la altura, no hay demasiadas excusas”. Después agregó que la derrota “no pasa por una cuestión de voluntad si no de juego”.

Nasta agregó que “Central golpeó en los momentos justos y nosotros no encontramos profundidad en tres cuartos de cancha para adelante, solamente un par de situaciones de triangulaciones que no tuvimos efectividad y en el segundo tiempo nos caímos lo que hizo muy desdibujada nuestra actuación”.

Después contó como seguirá el trabajo de cara al Federal ya que falta un mes para el comienzo del torneo “Las cargas las tuvimos un poco altas estas semanas y después del clásico de la semana que viene tendremos 10 días para trabajar en lo físico en sí porque después tenemos un amistoso contra Gimnasia y Tiro”.

Por último comentó sobre el armado del plantel: “Mirá yo creo que falta juego, corregir algunos errores y ser un poco más determinantes cuando manejamos la pelota. En la zona defensiva estamos bien ahora con la vuelta de González que nos da experiencia y la incorporación de Martínez, mientras que en ofensiva tendríamos que buscar una variable a futuro por el tema de recambio y competencia.