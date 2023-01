Vendía una practicuna por Market, le sacaron la mitad de su sueldo y dos préstamos

Permanentemente se recomienda a la comunidad estar alerta ante las estafas virtuales, pero aún así siguen ocurriendo. Una docente salteña, María José Herrera cayó en el hábil manejo de estafadores que lograron entrar a su Home Banking y conseguir lo que buscaban.

InformateSalta dialogó con María José y nos contó lo sucedido. "Vendía una practicuna por Marketplace de Facebook, me contactó una mujer, llamada Margarita, estaba interesada por el producto para una hija". Fue ahí que le pidió su CBU para depositarle los 9000 pesos que costaba el producto.

Recuerda, que ese mismo viernes 30 de diciembre, la llama esta mujer llamada Margarita llorando. "Mi hija te pasó de más el dinero , en lugar de 9000 te paso 900.000, yo ahí toda ingenua le digo que le iba a devolver, me pasa con la supuesta hija, le dio que si querían vengan las dos a mi domicilio y lo hacíamos juntas, ahí me dicen que me iba a llamar un agente de su banco para hacer la operación".

Pasado algunos minutos finalmente recibe la llamada de un hombre que fingió ser un agente bancario. "Se comunicó el supuesto bancario que me tuvo en el celular sin que corte la llamada , alegaba que no podía cortar porque se cortaba la transacción. Y montón de detalles más hasta que entraron a mi Home Banking , pidieron un préstamo de 700.000 más la extracción de la mitad de mi sueldo".

"En realidad solicitaron dos préstamos e inmediatamente hicieron dos transferencias. Hice la denuncia en la tercera, y cuando el policía escuchaba lo sucedido me dijo que ya conocía ese procedimiento. Esta mañana hice la denuncia al 0800 de la tarjeta, y el lunes debo ir al banco con la denuncia en mano", relató la docente

Ya con la denuncia penal y mediática, la joven docente solo quiere advertir a la gente y estar atentos de no pasar datos bancarios a nadie. Espera por lo pronto no tener que pagar los préstamos tras haber hecho el desconocimiento de la adquisición de estos productos.