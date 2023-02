Directora del Observatorio de Violencia pedirá su DNI con género no binario

Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contras las Mujeres, utilizó la cuenta de Facebook del organismo para comunicar una decisión personal que tomó en relación a su identidad de género.

Al respecto expresó que “completé cientos de formularios a lo largo de mi vida con un sexo y desde el momento en que ese sexo me fue asignado y desde el momento que completé esos formularios se construye un pre concepto sobre mi persona, es por eso que la X abre una incógnita. La X busca interpelar esa práctica social de asignar compulsivamente uno y otro género, estrictamente binario, y con ello asignar tareas y roles”.

Ante la consulta por como vivía este cambio, comentó que “lo que me incomodó y molestó desde niña era que me señalen que algo no lo podía hacer por “ser mujer”, el trato diferencial hacia mí solo por “ser mujer”. Se nos coloca dentro de un grupo: las mujeres. Se homogeniza la diversidad humana tanto para decir, “las mujeres son más débiles” como para decir “las mujeres movemos el mundo”, el desafío está en generar colectivos en los que se celebre la diversidad.”

El anuncio llega un día después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) diera a conocer los datos provisorios del Censo 2022 con el detalle de cuántos hombres, mujeres y personas que se identifican como no binarias. En Salta, fueron 219, lo que representa el 0,02% del total de la población.