Nico Pérez "Sería un sueño que tengo desde chico porque es algo hermoso"

Este domingo desde las 17, Camioneros se medirá ante Sol de América de Formosa por la final del Torneo Regional Amateur que otorga un ascenso al Federal A, división que ya tiene a Central Norte, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana y en caso de ganar la Fusión se convertiría el cuarto representante salteño en la tercer categoría del futbol argentino.

InformateSalta dialogó con Nicolás Pérez, uno de los jugadores más experimentados que tiene Camioneros y que formó parte del plantel del Santo que ascendió del Regional al Federal la edición pasada. El lateral contó: ”La verdad es muy lindo volver a estar en una situación como con Juventud y nunca me imaginé que iba a llegar a esta instancia pero contento por mí y por mis compañeros porque se hizo un buen grupo”.

El lateral derecho con su corta de edad es uno de los más experimentados del equipo. “Si para ellos es todo nuevo lo de concentrar, viajar a otra provincia y yo con “Batería” Guanca le decimos que traten de disfrutar estos momentos que son muy lindos y no se dan seguido ya que es la primera vez que están en esta situación por lo que tienen que disfrutar a mil y tampoco caen de lo que están logrando”.

Su pase pertenece a Juventud por lo que Nico agregó: “Todavía nadie me llamó yo soy jugador del club después del partido veré, pero si no me llamaron hasta ahora no creo que vuelva a Juventud. Los dirigentes me dijeron que estaban viendo los partido pero conmigo nadie se comunicó ni Hernán ni ningún dirigente asique después del domingo veré que hago”.

Por último comentó lo que sería lograr el objetivo “sería un sueño que tengo desde chico porque es algo hermoso porque con Juventud no juegue tanto pero ahora con Camioneros si y para mi familia que está contenta y orgullosa de mi porqué me siguen a todos lados y me acompañan siempre”.