Salta Piquetera: Para Leavy hay problemas que son fáciles de resolver pero no hay referentes

Con la provincia sitiada de cortes de ruta, el senador nacional Sergio Leavy, se metió en la polémica y aseguró que hay problemas “fáciles de resolver si tendrían a dónde ir”. En ese sentido aseguró que se comunicó con el ministro de Seguridad y el propio gobernador, Gustavo Sáenz para manifestarles su preocupación.

“Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador porque este tema me tiene muy preocupado, todos sabemos cómo comienzan los conflictos pero no cómo terminan, hemos tenido muy malas experiencias respecto a cómo pueden llegar a ser las consecuencias”.

“Les pedí que tratemos de solucionar los problemas antes de que se generen, hay reclamos que son sencillos de solucionar pero bueno, no tienen hacia dónde ir, cuando van a los ejecutivos municipales no los reciben, en gobierno provincial no tiene un referentes. Muchos de estos problemas son fáciles de resolver si tendrían a dónde ir”.