Perro apuñalado, aseguran que la vecina denunciada es inocente y presentarán pruebas

Tras el terrible caso del perro apuñalado en Cafayate en su zona genital, que causó gran repudio, se señaló como la atacante a una vecina llamada Débora Palacios. Con el correr de las horas, el abogado Víctor Alarcón, aseguró que tienen pruebas de que su defendida no estuvo en el lugar de los hechos.

"Una tercera persona le dijo que mi cliente ocasionó las lesiones al perro, esto es lo que consta en el legajo de actuación. Así es la denuncia, después no hay medidos de pruebas que pide la fiscalía, a mí me parece sorpresivo lo que pasó porque yo conozco la historia de la señora Palacios, es una clienta que estuvo en el sucesorio, hay un trasfondo familiar, con mi defendida vamos a presentar las pruebas la semana que viene y vamos a demostrar que mi clienta no estaba en el domicilio en el momento del hecho, están denunciando a la persona equivocada".

Sin dejar de lado la agresión al perrito, el letrado dijo: "Sin dudas alguien le causó estas lesiones al perrito pero mi defendida no tiene nada que ver. Por respeto no voy a dar el nombre de los que creemos podrían ser los agresores".

Siguiendo esta línea de señalar a otros como los responsables Alarcón contó: "Mi clienta meses atrás, a los 3 perros se los sacaron de la casa y los encontraron en el Paraje Las Conchas, y nos preguntamos, ¿cómo es posible? apuntamos a que una persona del entorno familiar se llevó los animales y también creemos que esa persona, ella o su pareja, lesionaron al perrito, voy a incorporar las pruebas".

El letrado advirtió a la denunciante de apellido Guanca sobre acusaciones que aún sigue vertiendo en Redes Sociales. "Que se abstenga de seguir haciendo publicaciones, esto no es nada gratis. Uno hace un insulto, calumnia e injurias y amenazas, vamos a hacer las denuncias correspondientes. Además primero pruebe el delito que denuncia y después haga lo que quiera, en este caso se esta dañando una familia entera".

"Se publicó una foto de mi clienta con su pareja, de su hijo y hemos tomado capturas de que acusa a mi clienta de violadora y asesina. Un montón de gente la insulta, la amenaza y tienen miedo", concluyó su dialogó con Alejandro Tula.