Sáenz confirmó a Emiliano Durand y a Bettina Romero como sus candidatos a la intendencia

Si bien el calendario electoral marca que los candidatos de cada espacio se conocerán oficialmente recién el próximo 25 de marzo, los diferentes frentes electorales ya pusieron primera en el armado de diferentes propuestas para tratar de convencer al electorado.

Además de la gobernación, uno de los cargos más importantes en disputa será la intendencia de la ciudad, que hoy está en manos de Bettina Romero, quien ya adelantó que intentará renovar el cargo. A ella, en las últimas horas se sumó el nombre del periodista y actual senador, Emiliano Durand.

En ese marco, el propio gobernador Gustavo Sáenz confirmó que tanto Bettina Romero, actual intendenta capitalina; como Emiliano Durand, actual senador por la Capital, “hasta ahora” serán los candidatos del frente. “Habrá que resolver en los próximos días como van a salir”, sostuvo en Canal 10 TV

Al ser consultado sobre los nombres en disputa, aseguró que siempre es bueno competir y recordó la experiencia personal cuando le tocó enfrentar en las urnas a Guillermo Durand Cornejo. “Siempre es bueno en la oferta electoral que la gente tenga candidatos, que puedan elegir entre ellos, me parece muy buena la oferta electoral y que cada vez sea más grande que haya mayor cantidad de candidatos que puedan participar”.

También opinó sobre el lanzamiento del frente "Avancemos". "Me parece muy bien, yo no opino de los otros candidatos, yo opino de los candidatos de mi frente, digo que es lo que vamos a hacer nosotros, me parece que lo bueno es que sea una campaña de propuestas y por sobre todas las cosas, que digan que quieren hacer por Salta”, dijo.

Fuertes críticas

Por otro lado, apuntó contra aquellos que critican desde la comodidad de su casa en temas sensibles, como la sequía, y los incendios. “El partido difícil se jugaba en la cancha y habían muy pocos, creo que todos tenemos responsabilidad con la gente cuando representamos a la gente, todos de una u otra manera tenemos responsabilidad”, dijo.

“Hubiese sido bueno que estén acompañando en los momentos difíciles a los salteños”

Que los sueldos no pierdan contra la inflación, una política de Estado

Para finalizar, aseguró que las clases iniciarán con normalidad. “Espero que sí, hemos cumplido con todo, con los docentes en todo sentido, nunca se había dado el aumento en enero, que se dio y aparte hemos cumplido con lo que habíamos dicho, que el salario va siempre a superar la inflación y es lo que estamos haciendo”.