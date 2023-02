Nicolás es taxista, quedó postrado y necesita la ayuda de todos

A diario conocemos la historia de algún salteño que no la está pasando bien y visibilizar sus historias puede sin lugar a dudas encender los corazones solidarios. Hoy es el turno de Nicolás, un taxista de 42 años, quien viene luchándola como chofer pero la vida le jugó una mala pasada

Empezó a padecer distintas patologías algunas relacionadas a una enfermedad de base y otras no, que lo dejaron postrado en una cama. Hoy necesita desde una pensión por su discapacidad hasta operarse con urgencia en el hospital San Bernardo por un problema en la vesícula.

"Tengo una enfermedad crónica, artritis reumatoidea y tengo problemas en la cadera, llamada necrosis de cabeza fémur, esto me empezó hace tres años atrás. Sumada a esta situación me agarró pancreatitis, me dijeron que me tienen que operar de la vesícula y raíz de esto bajé mucho de peso, esto no me deja caminar y me manejo en silla de rueda, ya no puedo trabajar, no puedo traer el sustento a la casa", relató.

El hombre contó que tiene dos hijos y hoy por hoy convive con ellos y su ex mujer en una vivienda alquilada. "Tengo 42 años y no tengo ninguna ayuda de gobierno no tengo ninguna entrada ni ningún subsidio" apela a las autoridades para que les gestionen alguna pensión.

Contó que en las últimas horas recibió la visita de una agente de Acción Social que le dijo que trabajarían en su caso.

En la oportunidad, él remarcó que lo que más le urge es poderse operar de la vesícula para recuperar peso y fuerza. "En el San Bernardo me tienen desde el mes de septiembre, que me dieron el alta porque había un estudio que se atrasó y bueno el estudio ya está hecho y ya va hacer 5 meses que no me pueden internar, porque no hay camas y estoy esperando aquí que me llamen para operarme", sumó.

Por último, contó que a diario toma de 4 a 5 pastillas de por vida por su artritis, pregabalina 75, acompañada calmador 50, diclofenac 75 y protector gástrico omeprazol, pero le es imposible comprarlas, ya que viven al día con lo que cobra su ex pareja. "Lo poco que recibe mi señora a través del gobierno es para pagar el alquiler y la comida", puntualizó por Todo Salta Noticias.

Si querés ayudar a Nicolás a salir adelante en este difícil momento, podés contactarte con él al 3875463049.