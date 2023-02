Un temporal de lluvia y viento azotó en General Güemes y causó daños

Una noche de terror fue la que vivieron los vecinos de General Güemes y el Valle de Sianca, tras un fuerte temporal de lluvia y viento que causó daños, entre ellos la interrupción del servicio de luz. Varias familias fueron evacuadas.

El viento hizo caer árboles y provocó la voladura de techos; uno de los damnificados contó al canal local que fue una situación muy triste y muy difícil. “La naturaleza nos jugó una mala pasada. El viento era impresionante, se movía todo el techo, no había señal y una vecina me llamó, me avisó lo que estaba pasando en mi casa. Yo estaba trabajando, me vine en medio de la tormenta, la desesperación de mis hijos llorando, fue una situación muy fea”, contó.

Las imágenes hablaron por si solas, tejas en el piso árboles caído y casas sin techo. Durante la jornada desde Acción Social realizan un relevamiento para ayudar a los afectados.