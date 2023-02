Denunciarían al “Topo” Ramos por uso indebido de recursos estatales

Siguen al día las secuelas pon el siniestro vial ocurrido en ruta provincial 33 donde, en medio de los pormenores del mismo, se supo que estuvo involucrado un “vehículo oficial” otorgado a la fundación que maneja el senador Sergio “Topo” Ramos, conducido por una edil de Rosario de Lerma, quien presentó la renuncia a su cargo.

Entre las últimas, cuestionaron que “el Topo” Ramos no se hiciera cargo y exija la renuncia a la concejal. "No sé en calidad de qué se la prestaban al Senador cuando hay muchos organismos oficiales que necesitan vehículos oficiales y no lo tienen”, supo decir la presidenta del Concejo rosarino, Sara Gerz, quien agregó: “Él exige la renuncia a una persona totalmente independiente, la cual solo el Concejo Deliberante con su cuerpo pueden determinar si aceptan o si se toman medidas”.

Ahora y según lo informado por el diario El Tribuno, el cuerpo deliberativo de Rosario de Lerma analiza expulsar a la concejal, pero también presentar una denuncia penal contra el senador Ramos ante la Justicia, por supuesto uso irregular de un vehículo del Estado, en detrimento a las necesidades de la comuna.

“Ramos subestima a los vecinos con venir a decir que pide la renuncia a una mujer y listo, este señor está equivocado; vamos a analizar una posible denuncia contra él, por este manejo irregular de un bien del Estado", declaró la edil Adriana Reyes al matutino.

Esperando el comienzo de las sesiones ordinarias, previsto para el viernes próximo, el Concejo analizará lo ocurrido y las medidas a tomar, entre ellas la denuncia a Ramos por el uso indebido de los recursos estatales. “Si el Senado lo sigue protegiendo y no le quita los fueros es bochornoso, si alguien hubiera resultado herido, ¿quién era responsable?", se preguntó Gerez al medio.