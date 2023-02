Cuestionan que “Topo” Ramos no se haga cargo y exija la renuncia de una concejal

Desde hace algunos días esta en boca de todos el accionar de una concejal de Rosario de Lerma, Natalia Guerra que chocó a bordo de una camioneta oficial, la cual curiosamente estaba a cargo del Senador Sergio "Topo" Ramos.

Con el correr de las horas, a través de las redes sociales la edil hizo una especie de descargo y aseguró que renunciará a su banca.

Ante este anuncio de su posible renuncia, Sara Geréz, Presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma se manifestó sorprendida por estas manifestaciones a través de Redes Sociales de la Concejal y del Senador Ramos. "Él exige la renuncia a una persona totalmente independiente, la cual solo el Concejo Deliberante con su cuerpo pueden determinar si aceptan o si se toman medidas por este accionar tan irresponsables de ir conduciendo una camioneta de uso oficial, otorgada al Senador Ramos que no se sabe en calidad de qué se la prestaba para que ella hiciera uso personal".

Respecto a la presentación de renuncia de la Concejal aseguró que a pesar de estar en receso por refacciones "no ha llegado nada formal al seno del cuerpo del Concejo Deliberante, mucho menos a la mesa de entrada" y aclaró que "el senador no tiene injerencia".

Pensábamos que era de su propiedad

Geréz cuestionó que el responsable de la camioneta para uso oficial no se haga cargo. "No sé en calidad de qué se la prestaban al Senador cuando hay muchos organismos oficiales que necesitan vehículos oficiales y no lo tienen. Sorprende que él quiera desligarse de su responsabilidad verdadera, y que gracias a Dios no ha ocasionado un accidente fatal en algún lado. La camioneta esa estaba en manos de la Concejal hace mucho tiempo, pensábamos que era de ella, nunca imaginamos que era del gobierno otorgado al Senador y él la prestaba".

En cuanto a la decisión del Concejo y el hecho vial en sí advirtió: "La Comisión de Tránsito y transporte va pedir los informes correspondientes, al Senado, y sobre cómo es que se ha llegado a todo esto. Tenemos que ver como un auto oficial estaba siendo usado y en calidad de qué estaba".

Por último, dijo que pedirá a la Cámara del Senado informe en calidad de qué estaba otorgada y para quién, cerró por FM Aries.