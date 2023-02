Pelea en la carpa: "Con el mismo cuchillo que comen el asado se agarran"

Tras una violenta gresca o pelea desarrollada en un predio ubicado en Tartagal donde funciona la carpa bailable El Limoncito y donde resultara apuñalado un joven durante el fin de semana pasado, el propietario u organizador del evento dio sus explicaciones.

Se trata del señor José Luis Padilla que ante los micrófonos de Radio Nacional Tartagal dijo "No ven las cosas buenas que uno hace. Fue una gresca entre dos adolescentes que se disipó rápido y todos se retiraron".

Al cuestionarle la tenencia de arma blanca de los concurrentes que puede verse en un video que circulaba por redes sociales, el hombre explicó: "Toda la gente va comer asado ahí, hay matrimonios que están, al rato salta un acto de celos y se terminó, con el mismo cuchillo que ellos están comiendo el asado se agarran, ¿qué podemos hacer nosotros?".

Aseguró que si bien el ayudó a separar gente que peleaba no vio el momento en que resultó apuñalado un joven "No pudo ver nada, yo estuve ahí, no alcance a ver". Además agregó que "lo importante de todo esto es que no pasó a mayores, el local no está clausurado".