Horas claves en el caso Teruel: "Hoy debería revocarse el arresto domiciliario"

La prisión domiciliaria que le fue otorgada a Lautaro Teruel, condena de 12 años de prisión efectiva por dos causas de abuso sexual, podría revertirse en las próximas horas y disponerse su retorno al Servicio Penitenciario de Salta, dependiendo de lo que resuelva un examen médico que debería realizársele durante este miércoles.

Así lo señaló el abogado de una de las víctimas, Sebastián Flores Giralt, quien en diálogo con FM Aries comentó que tras el hábeas corpus que planteó la defensa de Teruel, el juez en turno que le otorgó la domiciliaria “pone como fecha para una nueva evaluación clínica en su resolución que debería realizarse hoy, en esta fecha, por médicos del Poder Judicial, del Servicio Penitenciario y del CIF”.

Dicho esto comentó que, junto a su equipo, “vamos a estar asistiendo al Juzgado, queremos verificar que esto se esté realizando” dado que en la resolución no se especifica una hora exacta en la que debería proceder la evaluación de los médicos. No obstante consideró que “no habría que dilatar su regreso al Servicio Penitenciario” si su estado de salud ha mejorado.

Flores Giralt también señaló pertinente que no debería dilatarse el regreso de Teruel a prisión para que prosiga con el cumplimiento de su condena. “En la resolución, se dispone que la continuación de la medida está supeditada a la evaluación de hoy, es decir que el juez hoy va a disponer si vuelve a su domicilio o se reincorpora al Servicio Penitenciario”, reiteró el contexto.

“Entiendo que hoy debería revocarse el arresto domiciliario para que siga cumpliendo su condena”

Vale mencionar que, días atrás, el fiscal Penal 1 de la de Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, presentó un recurso de apelación contra la acción de habeas corpus, descartando la teoría del abogado defensor quien aseguró no están dadas las condiciones para que Lautaro continúe su recuperación.