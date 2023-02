Buscan dar con los responsables del perfil falso de Facebook que posteaba Fake News

Hace unas horas se conoció que la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia lleva adelante dos investigaciones vinculadas a la temática de las “fake news”, una de estas por un posible hackeo a un perfil de Facebook y su investigación por el delito de daño informático, siendo la segunda por amenazas y coacción en contra de un senador provincial, con motivo de una publicación realizada en la red social Facebook.

Las actuaciones fueron acumuladas y de las primeras investigaciones se pudo determinar que desde el perfil de Facebook en cuestión, se estarían realizando publicaciones de manera sospechosa, lo que lleva a pensar que se trataría de una cuenta falsa destinada a publicitar y distribuir “fake news”.

Al respecto de esta situación la fiscal penal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, visitó la redacción de InformateSalta donde profundizó en las actuaciones que están llevando a cabo, como igualmente el trabajo para identificar a aquellos transgresores detrás de las falsas cuentas que tienen a desinformar a los salteños.

“La Fiscalía intervino por una denuncia que avisa del hackeo del perfil de un funcionario en Facebook, se trata de un daño informático, un delito penal y a partir de ahí se inicia la investigación; (luego) se suma otra investigación por amenaza y coacción por Facebook” con la denuncia de un senador, dijo primeramente, “llegando a conclusiones de un perfil trucho y la publicación de fake news, que si bien no es delito, el daño como la amenaza si lo son”.

A esto comentó que tuvo una reunión días atrás con Facebook Argentina para hablar de este tema, esperando datos que les puedan aportar para proseguir con las actuaciones, donde entre otras cosas no se descartó el cierre de la cuenta que causaba esta desinformación. “Es un tema que se habló con Facebook”, comentó diciendo que se analizó esa posibilidad.

Mientras tantos buscan dar con los dueños o encargados de este perfil falso, previendo las irregularidades cometidas no solo en materia legal y penal, sino también en los términos y condiciones establecidos por Facebook para páginas de este tipo. “Es más dañina la desinformación que la no información; hay un montón de criterios y pasos que esta página no estaría cumpliendo, no tiene mucho seguidores, no lleva a un medio o una radio como dicen que son, hay datos que no están, eso lleva a ver que no cumplen las reglas”, enumeró algunas aristas.

“El engaño está en usar nombres parecidos a los que ya existen, este perfil se inventó con un mismo nombre al de FM Capital”

La funcionaria explicó que el delito de daño informático está previsto en el art. 183 del código penal, y prevé una pena de entre 15 días y un año de prisión.

Para cerrar, pidió tomar recaudos. "Si uno quiere ver si es real o no, yo recomiendo, no solo en este aspecto, sino en todos, hacer click en la publicación, ver si eso me lleva a algún otro lugar, a una información completa, si se cita la fuente, de donde fue extraída esa información", concluyó.