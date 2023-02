Zigarán termina la intervención en Salvador Mazza y va por la intendencia de Tartagal

A meses de finalizar la intervención de Salvador Mazza, InformateSalta dialogó con el interventor Adrián Zigarán. "Ahora la gente me pide en el pueblo que me presente de candidato, pero yo les explico que mi palabra tiene valor", sostuvo.

Zigarán comentó que "el balance es sumamente positivo, cuadriplicamos la recaudación del municipio. Hemos comprado un parque automotor nuevo. Arrancamos con una hidrogrúa, un tanque atmosférico, un tanque cisterna, ocho motocicletas, una camioneta 4x4, dos tractores, un tanque para desobstruir las cloacas, compramos dos motores 0 KM para dos camiones que estaban de desuso".

"Hicimos compras importantes con fondos propios, y después respecto a las obras tenemos 4 o 5 obras a punto de ser inauguradas. En un momento teníamos 10 frentes de obras abiertos, una sorpresa total para un municipio que no tenía prácticamente ninguna obra".

En este sentido continuó: "Nadie sabía de los ingresos propios que tiene el municipio. Tiene un adelanto del anticipo por actividades varias que nos permite recaudar muchísimo dinero y ese dinero va al pueblo, la mitad es para sueldos y la mitad hacemos obras con fondos propios".

Consultado sobre las obras que lleva adelante la localidad, afirmó: "En este momento tenemos para inaugurar un centro cultural, una plaza con letras corpóreas, un destacamento policial, tres calles de la Avenida Córdoba, con fondos provinciales una avenida más, apenas llegamos hice un pozo de agua con fondos propios. Más todo lo que me debo estar olvidando, el saldo es altamente positivo".

"La gente dice que queda la vara muy alta para el próximo intendente que venga porque ellos ya entendieron que con fondos propios se pueden hacer muchísimas obras. El municipio tiene un atraso de al menos 15 años en obras que nosotros en un año y cuatro meses hicimos lo que no se hacía hace años. La gente está muy conforme y no quiere perder este ritmo de trabajo".

Su futuro político es incierto, aunque adelantó: "Es un dolor grande porque cuando asumí di el compromiso de retirarme el 10 de diciembre del 2023, no sabía si me iba a ir bien o mal. Ahora la gente me pide en el pueblo que me presente de candidato, pero yo les explico que mi palabra tiene valor, por lo tanto y lo digo con humildad lo más fácil sería presentarme como candidato a intendente de Salvador Mazza porque entiendo que es lo que la gente me está pidiendo, pero soy esclavo de mi palabra por lo tanto no me voy a presentar".

"Cabe la posibilidad de un cargo legislativo. Ahora salió la posibilidad de, al saber la gente de Tartagal que no me voy a presentar en Salvador Mazza de presentarme en Tartagal. Surgió otro tema de decirles, en caso de que Mario Mimessi no se presente para la reelección, yo asumo el compromiso de presentarme de candidato a intendente de Tartagal, así que tengo tres opciones", finalizó.