Condenaron a prisión perpetua a la mamá de Lucio Dupuy y a su pareja

La Justicia de La Pampa dio a conocer las penas tras la sentencia por la muerte del pequeño Lucio Dupuy, condenando primeramente a la madre del niño, Magdalena Espósito, a la pena de prisión perpetua. La misma pena se aplicó para su pareja, Abigail Páez.

Este viernes pasada las 12, luego de un proceso que comenzó en noviembre del año pasado, en una audiencia que duró cinco minutos, el Tribunal de Santa Rosa finalmente condenó a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti -la madre del menor- y Abigail Páez, su ex pareja. La decisión fue de los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié.

Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las defensas con respecto a la prisión perpetua.

Cabe remarcar que las ahora condenadas, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez decidieron no presenciar la audiencia y permanecer en la cárcel, en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis y tampoco estuvieron via remoto ya que no tenían obligación de hacerlo. De hecho, el 2 de febrero pasado, cuando fueron declaradas culpables, procedieron de la misma manera.

Fuentes judiciales indicaron que se les va a comunicar el fallo más tarde, mediante la secretaría judicial y sus abogados defensores. Los familiares de Lucio no se encuentran presentes en la sala, así como familiares de las imputadas, Infobae.