Camioneros no se oponen a los saqueos tras accidentes en la ruta para no correr peligro

Luego de lo sucedido durante el miércoles y jueves cuando camiones de carga volcaron en la Provincia de Salta y fueron saqueados, InformateSalta dialogó con un transportista del interior, Ignacio, quien comentó que la situación está complicada.

"En Embarcación suelen quedarse a descansar en la estación de servicio, pero ahora no pueden porque les roban, vienen los chicos que se drogan y se ponen a robarles la carga, las baterías, garrafas, les rompen las ventanas para robarles", denunció. Esto no queda ahí si no que sucede en otras ciudades.

Por otro lado, lo que sucedió con las cargas de los vehículos ocurre porque al perder la cadena de frío o estar en contacto con el suelo la mercancía no puede venderse por lo que el camionero ni siquiera se opone, para no correr peligro, a los saqueadores.