Tragedia en Misiones: un joven recolector de basura murió atropellado por el camión que manejaba su padre

“Su sueño siempre fue trabajar con el papá en el camión de residuos. Le costó, pero logró su meta y estaba feliz porque lo había conseguido”, cuenta con pesar Lourdes Bogado, tía de Armando Suárez (20), la víctima de 20 años en un dramático accidente que en las últimas horas conmovió al país. La mujer, desde Misiones y en diálogo con Infobae, destaca sobre el joven: “Siempre fue un chico de bien. No era de la joda, no iba a los bailes y no tenía muchos amigos”.

El trágico hecho ocurrió en la mañana de ayer, en el municipio misionero de Puerto Rico. Allí, la rutinaria jornada de trabajo que compartían padre e hijo como recolectores de basura tomó un giro inesperado en las primeras horas de la mañana.

Rolando Suárez —de 49 años— era quien manejaba el camión Ford Cargo y junto a él, en la parte trasera del vehículo, se encontraban Armando —su hijo, de 20— y Mario López —otro compañero, de 26—. Según precisaron fuentes policiales a este medio, Mario declaró que en el momento del accidente se encontraba junto a Armando en el soporte trasero.

“En un momento y mientras el conductor se desplazaba marcha atrás por la calle vecinal, y no pudiendo observar cómo se produjo el hecho, escuchó el grito de su compañero quien ya se encontraba debajo del camión, entre las ruedas delanteras y traseras y sin signos vitales”, señalaron las autoridades sobre lo detallado por Mario.

Aquella mañana del lunes —alrededor de las 8.40—, un llamado a la Línea de Emergencia 911 fue el que alertó sobre lo ocurrido en la calle N° 17 del Barrio Los Lapachos. Se solicitó, entonces, la presencia del médico policial en turno, el doctor Diego Agüero, quien diagnosticó un “politraumatismo grave en accidente de tránsito con fractura de cráneo”.

En el caso intervino el juez de Instrucción N° 1 de la IV Circunscripción Judicial local, haciéndose presente en el lugar la Dra. María Estatuet —secretaria de dicha Judicatura—. Se dispuso entonces, el secuestro del camión interviniente y también que se realice dosaje sanguíneo al conductor y la víctima. En un primer momento, vale destacar, fue el personal de la comisaría seccional 2° local el que intervino tras el accidente.

“Cómo hago para no salir todas la mañana a verte pasar mi gordo hermoso. Solo te pido que me des las fuerzas para seguir, la vida nos golpea duro una vez más. Me deja tranquila que cumpliste tu sueño: siempre fuiste una persona de bien, amoroso, alegre. Te voy a recordar el resto que me queda de vida, te amo y te voy a amar siempre mi bebé. Siempre voy a estar muy orgullosa de vos”, comentó Lourdes —tía del joven— a través de redes sociales poco después del hecho.

“Su hobby era ir al gimnasio y le gustaba ir a pescar. Su meta fue aprender a manejar el auto y su abuelo paterno le enseñó. Después quiso aprender a manejar la moto y nosotros también le enseñamos”, recordó la hermana de la madre de Armando en diálogo con este medio. “Su sueño era manejar una moto grande y su padrastro Juan le dió la moto: él estaba feliz, cumplió todas sus metas. Lo que él se propina siempre lo cumplía”, insistió.

Armando era el único varón de un total de tres hermanos y vivía desde hace tiempo con su padre, quien estaba separado de la madre del joven. “Adoraba a sus hermanas —era el mayor—. Fue un chico que jamás te iba a decir ‘no’ y nunca te iba a contestar mal. Era muy responsable en su trabajo”, recordó Lourdes y aclaró: “Cuando los padres se separaron, él quedó con su papá que era el compañero del papá vivían los dos solos”.

Ante el trágico accidente, el municipio de Puerto Rico decidió ayer suspender —hasta este martes— la recolección de basura en la localidad. “Se trató de un accidente, no es culpa del padre. No queremos que se busque culpable, solo que él descanse en paz. Él murió trabajando, lo despedimos como se merecía”, concluyó la tía de Armando. /Infobae