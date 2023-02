Pésimo estado del dique Cabra Corral: mugre y abandono

Si bien las cifras hablan de un importante movimiento turístico durante estos días de Carnaval en Salta, algunos de los principales atractivos no estaban acorde a la situación.

Según datos oficiales, los municipios con más ocupación fueron Cachi, Coronel Moldes, Chicoana, Cafayate, Rosario de la Frontera, ciudad de Salta y San Lorenzo, entre otros.



Pero lamentablemente el dique Cabra Corral, principal y casi excluyente atractivo de Coronel Moldes, mostró un aspecto horrible para los visitantes en varios aspectos. Fundamentalmente en lo que hace al cuidado y limpieza.





La zona de El Préstamo, que es casi la puerta de entrada al espejo de agua, y una de las pocas donde se puede tener acceso al agua, está en obras. Ello implicó que el antiguo camping haya sido desmantelado, no obstante sigue el cobro de $200 para el acceso. Pero uno se pregunta ¿a cambio de qué?



No hay un tacho de basura, no hay un baño, no hay servicios de ningún tipo, es simplemente caminar por un espacio verde repleto de basura. Botellas de vidrio y de plástico, bolsas, restos de fuego, pañales viejos, etc etc etc son la triste postal con que uno se encuentra. Sino mire las fotos para darse una idea de lo feo que está.





Una verdadera pena que desde Salta demos ese aspecto de abandono y mugre en uno de los pocos lugares donde el turista puede disfrutar de agua y naturaleza.