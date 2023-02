Con una mirada crítica de la gestión municipal, Matías Posadas se acerca a JXC

No fue un carnaval más. La foto de Miguel Nanni y Matías Posadas en el festejo del carnaval, junto al gobernador jujeño Gerardo Morales y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aspirante a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, no pasó desapercibida a tres semanas de la constitución de los frentes electorales.

Al ser consultado al respecto, Matías Posadas, ex candidato a intendente y presidente del Frente Plural, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “desde hace tiempo vienen conversando” y agregó que “tienen una coincidencia con el radicalismo del Frente Plural”. “Estamos conversando y vamos a ver como evoluciona”.

“Hay que continuar conversando para ver si logramos finalmente poder llegar a un entendimiento”

No obstante, evitó referirse a posibles candidaturas. “Yo creo que en esta instancia justamente sería adelantarse, sería imprudente porque eso dificulta justamente la posibilidad de encontrar acuerdos cuando se pone por delante las candidaturas, me lo han consultado lógicamente, he estado muy cerca de la intendencia en la última elección en el año 2019 eso hace que muchos nos ubiquen en ese lugar, pero lo cierto es que estamos conversando en términos partidarios, para ver si logramos un acuerdo".

"No es el momento de hablar de candidaturas”

Posadas no dudó al afirmar que “Juntos por el cambio es la fuerza política que genera mayores expectativas hacia adelante para gobernar la Argentina", y destacó la figura de Miguel Nanni, quien ya proclamó su candidatura a gobernador. “Busca encarnar un proceso y un proyecto diferente en la provincia de Salta”, dijo.

En ese marco, puntualizó su mirada crítica en la gestión municipal, hoy a cargo de Bettina Romero. “Siempre hemos manifestado, tenemos la visión muy crítica a lo que es la gestión municipal, así que por supuesto que se avanza en un esquema de poder trabajar en conjunto para expresar un cambio tanto a nivel nacional, provincial, como municipal”, manifestó.

Para concluir, dijo que el objetivo desde el frente Plural “es justamente poder ser parte de un proyecto que sea superador al que hoy tenemos con una mirada muy crítica a lo que se está haciendo en la ciudad de Salta, y con una expresión de cambio a nivel nacional y provincial”.