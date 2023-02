Para Madile las elecciones no afectarán el desarrollo de las sesiones del Concejo

En las sesiones preparativas del Concejo Deliberante 2023 en donde se terminaron de definir las comisiones para este año legislativo, InformateSalta dialogó con Darío Madile, presidente del recinto donde adelantó cómo será transitar las sesiones en un año electoral.

Sobre la sesión preparatoria contó: “Tiene el objetivo de la conformación de las comisiones permanentes que van a realizarse durante todo el año legislativo”. Agregó que “también se aprovechó para tomar juramento, vino la intendenta a tomar el juramento a la nueva jueza del Tribunal de Faltas y por otro lado el cuerpo en la presidencia tomó juramento al nuevo concejal Franco Biella en remplazo del señor Colque que había sido destituido y de esa manera logrando comenzar el año legislativo con los 21 concejales”.

Habló sobre la elección de autoridades: “Se realizó en diciembre pasando, quedó planteado después de una modificación en el reglamento”. Por otro lado, fue consultado sobre el discurso que dará la intendenta el próximo miércoles en la apertura de sesiones, “sería bueno que sea el eje la obra pública, estaría bueno que pueda centrar después de la recesión y materia económica poder planificar un año cargado de obra pública”.

Aclaró que las elecciones no afectarán el desarrollo de las sesiones, “la idea es que no ocurra eso, estando en la presidencia en elecciones anteriores hemos logrado sesionar aun mayor cantidad de veces a pesar de que haya un acto eleccionario. Aparte no hay mejor campaña que para un concejal a renovar su lugar demostrando que está cumpliendo su trabajo”.

Agregó cómo se trabaja en el concejo en un año de elecciones: “No hay que mezclar lo que es la materia legislativa de lo que va ser las elecciones, hay muchos temas que tenemos en agenda previo de lo que va ser el acto electoral agendas problemáticas y temas que van generar el debate y la discusión, eso no interfiere lo que vas ser la contienda electoral el próximo 14 de mayo tiene que ir por carriles separados, uno es la terea de legislador y otra la de campaña”.

Por último vio positivo como serán escogidos los concejales este año: “Es justo en cierta forma, no como se venía haciendo como en un sorteo sino en una meritocracia en donde los primeros 10 electos serán por 4 años y los otros por 2 años eso va avalar la intuición de la gente en poner mayor cantidad de votos con los que se sientan más representados”.