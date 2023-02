Reutemann podría ser declararado campeón de la Fórmula 1 de 1981

El título de la Fórmula 1 de 1981 podría tener una nueva definición luego de casi 40 años.

Todo comenzó por varias revelaciones que hizo Bernie Ecclestone, ex dueño de la competencia, confesó que perjudicó a Carlos Reutemann, que falleció en 2021, para que no sea campeón.

Por medio de Cora, su hija, Lole está cerca de obtener el campeonato.

La polémica comenzó luego de Ecclestone, admitió públicamente que perjudicó al argentino en la última carrera para que el brasileño Nelson Piquet se consagré campeón en Las Vegas. Luego de varios reclamos de la familia, el título del 81 podría ser transferido post-mortem al nacido en Santa Fe.

En Lucky!, una serie documental de Netflix, donde se muestra a Ecclestone en primera persona y contando detalles durante sus años al mando de la categoría. En uno de los capítulos habla de cómo ayudó a Piquet y malogró el trofeo de ese año que tenía a Reutemann como gran favorito luego de lograr la pole position en Estados Unidos.

“Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello que ocasionaba esa pista. Carlos (Reutemann) habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esa persona y, después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson Piquet”, confesó Ecclestone, en aquel momento dueño de la escudería Brahbam.



"No era lo mismo que el chasis 12. Contra la idea original, no me quedó más remedio que hacerme cargo del chasis 17, que no me gustaba nada”, contó alguna vez Lole.

"Yendo a la largada noté que la caja de velocidades para mi gusto estaba bastante dura, no tuve una salida buena, quedé tercero y después Alain Prost me superó, el rendimiento del coche fue decreciendo y los problemas aumentando porque no acertaba los cambios, no me permitía andar a la velocidad que era necesaria para sostener el ritmo de Laffite, Piquet y Andretti", recordó Reutemann años después de la carrera.

“Ecclestone reconoció que sobornó para perjudicar a Reutemann en 1981, ¿queda claro que es el verdadero Campeón Mundial? Sin contar que le sacaron los nueve puntos de la carrera de Sudáfrica, no es solo a papá. También le robaron el campeonato a un argentino, se fue con esa pena en el corazón. Yo lo sé", contó Cora en Twitter.

La búsqueda por la justicia deportiva de Reutemann

"Demasiado para mi gusto... pero lo reivindicaré: voy a reclamar para que lo consagren campeón del mundo 1981. Se lo dije a Bernie Ecclestone antes de que se fuera papá. Me alegra. l día antes de que muriera papá le mandé un audio a Bernie pidiéndole que fuera sincero con él y le dijera que es el verdadero campeón de 1981. Lamentablemente al otro día murió papá. Dos meses después le volví a mandar un audio y Ecclestone me respondió que le pidiera cualquier cosa que necesitara. Le pedí que dijera la verdad. Ahora me está respondiendo públicamente, lo cual es mucho mejor", publicó Cora, la hija mayor de Lole.

"Evidentemente mi papá es el campeón de la Fórmula 1 de 1981, la próxima etapa es que eso quede por escrito. Cuando murió mi padre le dije a mi hijo que iba a hacer todo para que se supiera que su abuelo fue campeón de Fórmula 1", expresó Cora en una entrevista de radio de Santa Fe.