Padece un tumor agresivo, pide por médicos oncólogos y medicación

Liliana Loza tiene 56 años, es oriunda de Tartagal, desde hace aproximadamente 1 año empezó a sufrir un cáncer muy agresivo. Se trata de un tumor maligno, que no encuentra otra solución que ser operado.

Adolorida por el mismo tumor, que la sorprendió totalmente, solo busca que el Estado miré hacia el Norte y vea que así como ella hay muchos pacientes que necesitan contar un especialista oncólogos, ya que debe trasladarse a Salta cosa que la lleva a sufrir aún más por el movimiento del colectivo y sumado a esto la parte económica.

"Estoy pasando por un momento muy difícil, ni me la esperaba. Es un cáncer muy doloroso y agresivo el que me tocó. Le pido al Ministro que se acuerde de Tartagal que ponga médico constante, tanto mastólogo como oncólogo".

Contó que de tanto insistir logró que la mastóloga decida operarla pero para ello deberá trasladarse a Salta por lo cual deben contar con algún apoyo del Estado ya que trasladarse por su cuenta es totalmente complicado.

A su vez, la mujer aseguró ante las cámara de Mosconi TV que cobra una pensión y debido a eso no le dan remedios y debe comprárselo "A Dios gracias me respondió la mastóloga y me dijo que si me va operar, pero pido por favor sea pronto. Que vengan médicos y no nos falten acá, además los medicamentos, a mi no me ayudan en nada y yo me los debo comprar semanalmente".

Liliana detalló que cobra una pensión mínima contributiva y la caja de medicación le sale $3000 y no le dura ni dos semanas. Además consume tafirol y protector hepático.

Sobre su cáncer, explicó que son tres tumores y que son muy dolorosos "La quimio no funcionó, pensamos que iba a reducirse pero más bien se agrandó. Ahora está reventando, en septiembre del año pasado reventó uno, ahora me quedan 3. Es muy sangriento, es insoportable".

Por último Liliana madre y abuela, antes las cámaras pidió "Yo tengo muchas ganas de vivir pero si es la voluntad de Dios, que me lleve o que me sane".

Para quien quiera ayudar de alguna manera a Liliana puede comunicarse al 3873682740.