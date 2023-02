Mató a un ladrón que se metió en su casa e irá a juicio: "Me destrozó la vida"

Un 18 de enero de 2020, Ricardo Javier Cuellar fue protagonista de un hecho que hoy asegura le arruinó la vida, fue cuando mató a Abel Leonardo Guzmán, quien entró a robar en su casa del barrio Castañares. Después de nueve meses, Cuellar recuperó la libertad porque finalmente el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio determinó que actuó en legítima defensa, tras ver un video y la reconstrucción de los hechos que muestran que el incidente sucedió dentro del domicilio del imputado; sin embargo ahora enfrentará el juicio.

Cuando ocurrió el hecho, en la provincia estalló la polémica por la detención de la víctima de un intento de robo y sus vecinos se manifestaron para pedir su liberación. Por fuera de las discusiones, él comenzaba a transitar una dura experiencia, que ahora pudo contar al medio Con Criterio.

"No le deseo a nadie que viva una cosa como la que yo he vivido en el transcurso de este tiempo que estuve preso. Te arruina la vida. Los primeros días encerrado me sentía amenazado, no dormí durante una semana. Sentía que era una gallina en medio de jaulas de zorros, todos sabían por qué yo estaba ahí, fue durísimo. Pero gracias a mis abogados que pidieron que me cuidaran estoy hoy aquí dando una nota”.

Luego de 50 días en una alcaidía, por las circunstancias del hecho el juez le concedió la prisión domiciliaria. Pero Cuellar ya tenía decidido no volver a su barrio, el lugar donde se crio y formó su familia, por temor a represalias. Fijó domicilio en otro lugar y desde allí siguió día a día la evolución de su causa. Más allá de cómo terminara, ya tenía una certeza: "Nada va a ser lo mismo".

Sobre el enfrentamiento con el ladrón que ingresó a su casa, explicó: “En ese momento no pensás en nada, te perdés. No buscaba lastimar a nadie solamente quería que se vayan, inclusive hice el disparo al piso con la mala suerte que la bala reboto o fue directo no sé. Me perdí en ese momento, solo quería defender mi vida, la vida de mis hijos y mis bienes”.

Acompañado por sus abogados, Cuellar aseguró que les pidió a los gritos a los asaltantes que se fueran, y que en respuesta le dispararon, por lo que debió defenderse. Incluso, sostuvo que recién se enteró que uno de sus disparos había impactado en uno de los intrusos tiempo después, cuando la policía fue a buscarlo.

“Me quería morir. Sufrí muchos robos y pensé que iba a ser igual, pero no, esta vez recibí disparos. Este hecho fue fatal para mí, me destrozó mi vida al margen de que él haya fallecido y me pongo en el lugar de la familia, pero yo no la pase nada bien".

Los abogados que lo defendieron, Darío Humberto Córdoba y Mario Alejandro Farfán, sostuvieron en la causa que Cuellar no tuvo más alternativa que defenderse porque el ladrón entró armado con el único fin de delinquir. Y que su representado repelió el ataque con un arma registrada a su nombre.

También explicaron que la pandemia de coronavirus complicó la causa. “La cuarentena hizo que todo proceso judicial se vuelva lento. A los 50 días pudimos lograr que, a Ricardo, teniendo las pruebas de esa legítima defensa y como iban surgiendo los testigos, el juez le concediera un arresto domiciliario”, detalló Córdoba.

El comerciante cumplió estrictamente con la detención mientras el proceso se demoraba. Los abogados relataron que tres o cuatro veces al día la Policía pasaba a constatar que su cliente permanecía en el domicilio informado. “Nunca hubo un motivo para revocar ese arresto domiciliario. Una última prueba que pidió la fiscalía es la reconstrucción virtual del hecho, que lo hizo personal del CIF, donde se dilucida claramente que este muchacho, que lamentablemente murió, estaba dentro del domicilio del señor Cuellar por lo tanto se configura la legitima defensa”, aseguró Farfán.

En los primeros días de octubre, de acuerdo a los elementos reunidos, los representantes legales de Cuellar pidieron la libertad. Una vez conseguida, ahora buscan un paso más: que se cierre la causa, retirándolo de toda culpa y cargo.