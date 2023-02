Vuelta a clases: ¿Qué hacer en caso de bullying?

En Salta comenzaron las clases los alumnos de primaria y nivel inicial, y es necesario desde hoy, el primer día, cuidar tanto a los más pequeños como a los más grandes de diferentes situaciones de acoso o bullying que pueden llegar a sufrir en los establecimientos, y por supuesto, educar desde casa.

María de los Ángeles Fernández, Psicóloga de Niños y Terapista Familiar Vincular, dijo por TeleféSalta que “tiene que quedar grabado que el bullying es un acoso sistemático, es decir que, si tu hijo o hija es víctima de esto, es porque sufrió, varias o muchas veces, acoso".

"No podemos estar ajenos a esto y no darle el peso real a ese sufrimiento. No es una pelea de igual a igual con otro par del que puede defenderse”