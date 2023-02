Salteña hizo cumbre en el Aconcagua: “Siempre fue un sueño y nunca pensé que lo fuera hacer”

Los sueños, muchas veces se cumplen, a Julia Cardón, una joven salteña de 30 años, se le cumplió el suyo: llegar a la cima del Aconcagua, la imponente montaña de más de 6900 metros de altura que se encuentra en Mendoza. Para poder hacerlo, contó con el apoyo de las empresas Grajales Expeditions y Extremo Norte.

En diálogo con InformateSalta, contó desde el 2010 que hace montañismo, sin embargo, en la última aventura que se emprendió, y que culminó el 9 de febrero pasado, ocurrió casi de casualidad.

“En realidad lo del Aconcagua surgió medio improvisadamente, porque la idea era ir a verla a mi hermana que está trabajando ahí y a mi novio y ya que estaba comprando el permiso de ascenso, dije bueno, voy a hacer un intento. Si tengo cierta preparación física pero para mí el Aconcagua siempre fue un sueño y nunca pensé que lo fuera hacer, así que llegar fue como toda una sorpresa y la idea en realidad no era llegar a la cumbre, sino yendo de campamento en campamento e ir disfrutando del camino, si llegaba buenísimo y sino también”, dijo.

En el parque estuvo alrededor de 15 días, caminando los primeros 3 hasta la base Plaza Argentina donde se quedó junto a su hermana durante 5 días, y luego fue alrededor de 8 días recorriendo campamento tras campamento, buscando el mejor clima para subir.

“De Plaza Argentina, se llama día de porteo, subía mi equipo, lo más pesado, para el campamento 1 y después volví a Plaza Argentina a dormir, para ir aclimatando, al día siguiente volvía a subir a campamento 1 y ya me quedaba a dormir ahí. Y ahí hasta llegar al campamento 3, ahí ya como estas muy alto, directamente te quedas a dormir ahí y al día siguiente es el día de cumbre. Te despertás a las 4 de la mañana, salimos a las 5 y comenzamos a caminar y llegamos a la cumbre a eso de las 2 de la tarde, nos quedamos unos 15 minutos y tenes que empezar a bajar por el clima, hace mucho frío”, expresó.

Durante la travesía, lo ideal es alimentarse con alimentos que sean livianos para el estómago y también en peso para poder transportarlos. “Llevábamos muchos fideos, con salsas, con sobres de caldo, sobre todo comimos eso y mucha sopa y en el desayuno mucha avena. Con la hidratación, estás permanentemente tomando agua, es como una de las cuestiones críticas que uno tiene que tener en cuenta, hay que tomar mucha agua porque sino te deshidratas y tenes más probabilidades de tener un edema o complicaciones. Mínimo, tomaba 3 litros de agua y los doctores por lo general recomiendan añadir 1 litro de agua por cada mil metros que uno sube”, afirmó.

En el camino la acompañó Bernardo “El Pana” Baena, quien además es el novio de su hermana y en el último campamento la alcanzó Emilio Abudi, su novio, e hicieron cumbre los dos juntos. “Pensé en un montón de cosas, no podía creer que había llegado, porque fue todo un plan improvisado y estaba como en shock, pero creo que disfrute tanto la cumbre como el camino, fueron las dos cosas increíbles. Me emocioné, porque es la primera vez que llego encima de los 6 mil metros, estaba re contenta”, manifestó.

Además, reflexionó sobre lo pequeña que se siente una persona en medio de tanta inmensidad y un imponente paisaje. “Es increíble, te sentís muy gigante y a la vez muy pequeño porque todas las montañas de alrededor son más chiquitas, pero increíble. A la vez te sentís muy chiquito, porque es un viaje agotador, porque comparas con el mundo, sentís que sos un granito de arena de alguna manera. Fue un desafío, uno como montañista siempre dice me encantaría ir al Aconcagua, pero el tener la oportunidad y que se diera tanto sin forzar nada, fue realmente increíble”, indicó.

Finalmente, detalló que a futuro le gustaría volver a intentar hacer cumbre en montañas en las que aún no pudo. “Me gustaría volver a algunas montañas que intenté en el pasado y que no llegué, que son el Incahuasi y el Chañi, son a los que quiero volver, pero siempre durante el año hago bastante montaña, así que cualquier montaña nueva me copa y siempre me sumo”, concluyó.