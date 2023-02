Para los feriantes del parque, "la Terminal no es viable"

Con plazo vencido para que los feriantes del parque sean retirados del lugar en el que se ubican, Carlos Godoy, vocero de los puesteros, habló con InformateSalta y aseguró que los trabajadores están en desacuerdo con el pase a la Terminal.

"El ofrecimiento de la Municipalidad el día viernes fue de 120 puesteros para la terminal, nosotros le dijimos a la Jueza que éramos 230 personas. El lunes que viene vamos a tener la respuesta y vamos a hacer una asamblea con la gente para ver que es lo que quiere".

Godoy sostuvo con respecto a la instalación en la Terminal que la propuesta no es clara ni segura, sumado a que no incluye a todos los puesteros. "La Terminal no es viable, no es comercial como esta zona, en la terminal no sale la gente para aquel lado, sale para este lado. Además habría que ver, la terminal está concesionada hasta el 2026 y tiene que intervenir el Concejo Deliberante, ¿por qué tiempo? ¿Cuánto va salir? hay varios factores que no se aclararon".

El feriante remarcó que tuvieron que ir a la Justicia por la falta de comunicación y claridad desde el Ejecutivo Municipal.

"Vamos a ver que hacemos en la Asamblea, pero nosotros queremos seguir acá, con reforma y con el proyecto Gastronómico 2020. Proponer algún otro proyecto de nosotros y si ellos aceptan, hay que ver que determina la Jueza", concluyó por nuestro Portal de Noticias el puestero referente.