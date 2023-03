Joven desesperada pide ayuda, tiene un bebé y está accidentada

Una vez más InformateSalta apela a los corazones solidarios salteños tras conocer el caso de una joven madre que la está pasando mal junto a su bebé.

Se trata de Ivana Delgado, quien decidió grabar un video justo en el momento en el que se encontraba en la calle junto a su bebé tras ser echada por su madre porque el bebé lloraba mucho.

"Tengo una fractura de fémur que no se está curando, me tienen que volver a operar, hay conflicto en casa por mi bebé, que dice mi madre que no la deja dormir. No tengo a donde ir, me dijo que me fuera de la casa, no cuento con una pensión ni como pagar un techo", aclarando que no tiene trabajo.

Ivana contó "Yo antes del accidente alquilaba, porque yo trabajaba y tuve que volver a su casa, donde a duras penas y obligada, ella me atendió y no puedo ya, ni quiero aguantar el maltrato verbal que recibo acá".

Para quiénes quieran ayudar a esta joven mamá que pasa por un difícil momento personal, pueden acercarse hasta V° Primavera en manzana 38 b casa 13, detrás de la Comisaría del barrio.