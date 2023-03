"No soy un asesino", habló el comerciante juzgado por la muerte de un ladrón

Ricardo Cuellar es el comerciante de 52 años que desde este 1 de Marzo enfrentará una Audiencia debate en la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Abel Leonardo Guzmán de 20 años.

En libertad hasta el momento, Cuellar relató hace algunas horas que sucedió esa madrugada del 18 de enero "Me acuesto a dormir a las 12 de la noche, porque al otro día a las 5.30 de la mañana con mi hijo mayor salíamos a hacer reparto de medias reses. Tipo 2 o 3 de la mañana siento que mis perros pitbull y de raza ovejero que lo conseguí por la inseguridad, ladran y me levanté, yo fui víctima de más de 30 robos, hay venta de drogas".

El comerciante aseguró que tras ser víctima de tantos hechos de inseguridad, algunos los denunció pero no recibió más que insultos. "Me decían botón, a mis hijos los insultaban, yo no sé que se enteraban quien los iba a denunciar. Yo nunca supe quien robaba porque la denuncia era genérica".

Sorprendentemente, el hombre relató que en muchos de estos robos corrió a los ladrones de adentro de su vivienda "Dos tres veces saqué al chorro de la puerta de mi dormitorio, así que imagínate, una vez me tiraron con un destornillador con punta afilada, otras veces con cuchillos, por suerte no me hirieron y como salían corriendo nunca pasó a más".

Contó que muchas veces por temor salió portando su arma pero como no pasaba a más. "No hice disparos, no soy asesino, nunca en mi vida, tengo 52 años, no tuve intenciones de lastimar ni matar a nadie y los antecedentes te lo van a decir".

Siguiendo en su relato, sostuvo que "ese día escucho el ladrido de los perros, tengo el dormitorio en el primer piso, en la loza de mi negocio, me asomo al balcón y miro al patio, miro por entre medio de las escaleras, veo una persona, estaba lloviznando y estaba oscuro, los perros ladraban y la persona estaba inmune no le daba bolilla y yo le digo "chorro de mierda , que hacés ahí, salí de acá" dijo por QPS.

A todo eso escuchó y vio ya cerca de él, en el primer piso una sombra similar a la de abajo, "Siento un ruido en la escalera arriba, veo una sombra de persona. Habían trepado una tapia de 2,30 de altura con punta de lanza con dos perros y no se inmutaba".

Relata que en ese momento escuchó disparos, se oculta en su dormitorio, tomó su pistola "Tengo una versa registrada hace 10 años, nunca la use para nada, saco la mano, no quería sacar el cuerpo por temor, disparo hacia abajo, hacia el piso no veía nada y apuntar en la oscuridad era imposible".

Entregué el arma a la policía

Alertada la policía llegó a su domicilio y entregó el arma. "Vino la policía, le expliqué, le hice entrega del arma con la que hice el disparo. Luego de 1 hora, de haberme cambiado la ropa, vino la policía y salí le expliqué , me llevan a hacer la denuncia a la policía. En lo que esperaba en la comisaría me informan que habían encontrado a un hombre herido de arma de fuego a 60 metros de mi domicilio, la carátula que tengo, que me atemoriza y no me deja dormir es homicidio agravado por el uso de arma.

Si bien ahora llegó en libertad hasta la instancia de Juicio, estuvo 2 meses detenido en la Alcaidía. Ahora deberá esperar hasta el 9 de marzo para conocer el veredicto del tribunal.

Amenazas permanentes

Consultado por si conocía al ladrón dijo que no. "Yo al ladrón no lo conocía, pero yo no identifico ni el domicilio. Me dijeron que me iban a quemar el negocio. Que iba a ser ojo por ojo y diente por diente".

Un giro rotundo que le cambió la vida. "Ese día me acuerdo porque para mí fue un cambio en mi vida total, para mal, ya no es nada normal tanto psicológicamente, socialmente, económicamente, a pesar de que hice todo lo imposible por rehacer mi vida en todo estos aspectos, pero no es lo mismo, desgraciadamente".