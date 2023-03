¿$12 millones? Estiman que el valor para construir una casa "base" es mayor

Fue hace unas horas que InformateSalta se hacía eco respecto a que, según cálculos que realizaba el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, edificar una de las casas que realizan en los barrios Pereyra Rozas o El Huaico por ejemplo, están costando aproximadamente $12.000.000 por cada una.

¿Cuestan así? ¿Cómo es la situación? Respondiendo estas interrogantes nuestro medio consultó a Juan Carlos Segura (H), presidente de la Cámara Salteña de la Construcción quien, con calculadora en mano, no dudó en señalar que el costo un par de millones mayor.

Primeramente señaló que el costo se estima con el UVI, Unidad de Vivienda, donde 1000 UVIs corresponden a un metro cuadrado de la casa que se construye. “Un metro cuadrado vale 192.550, estamos haciendo casas de 62 metros cuadrados, son 11.938.000 de pesos, eso es lo que vale una casa”, fue su primer cálculo.

No obstante afirmó que esos precios no son reales porque, como el UVI lo maneja el INDEC, el valor está atrasado. “Estamos bastante desfasados, más del 30%, los índices del INDEC nunca acompañan, trabajan con índices provisorios, no es la variación real de un mes al otro, siempre hay un toquecito de mentira”, se animó a señalar.

Dicho esto y sacando cuentas, dijo que para él, hoy levantar este tipo de viviendas tienen un valos de $15 millones. “Si dividís los $11 millones que teníamos, con la variación del 29%, hoy para mí esa casa vale $15 millones, están muy desfasados los cálculos”, reiteró la situación.

Con este panorama, Segura señaló que el sector no es ajeno a las complicaciones que atraviesan otros rubros en cuanto la crisis económica y la escalada inflacionaria que afectan al país. “Estamos poniendo de nuestros bolsillos para terminar las obras, tenemos contratos firmados y si o si tenemos que terminarlas, el IPV tiene que entregar viviendas y nosotros trabajamos codo a codo pero es difícil, cada día es peor”.

Igualmente el presidente de la Cámara rescató el esfuerzo que están encauzando desde el Gobierno de la Provincia, como ser por ejemplo en conseguir que desde Nación se cumplan con pagos que se atrasan. “Reconocemos el esfuerzo que hace la Provincia, desde el Estado provincial para hacer las licitaciones, nosotros nos estamos presentando y las empresas trabajan para terminar las obra como sean”, aseguró del esfuerzo en medio de las dificultades.