A dos días del inicio de clases, se robaron 20 sillas de una escuela en Tartagal

Todos los años, aún en pandemia o periodos de vacaciones, las escuelas son el blanco perfecto para delincuentes y vándalos. Roban y destruyen todo sin importar lo que costó a esa institución llegar a obtener cada elemento o mobiliario.

A tres días de iniciada las clases, la escuela de Tartagal, Divina Misericordia, fue la nueva víctima. Patricia, directora de la Institución, lamentó lo sucedido y solo piensa en solucionar el daño causado a los chicos.

"Hay que seguir, buscar la forma de solucionarlo. Es un ataque a los chicos, es una escuela de jornada extendida. Turno mañana y turno tarde".

Tras la denuncia, la Directora, contó que ya recuperaron 5. "Vino la policía, vino a hacer el reconocimiento. Fui a hacer la denuncia y ya recuperaron 5 sillas, eso me avisaron cuando fui a hacer la denuncia, todavía no nos dieron detalles pero no sabemos quienes son" dijo por Video Tar.

La Directora agradece que si bien los hechos son varios al año ya no son constantes "Esto es habitual, gracias a Dios no entran tanto como antes. Antes entraban día de por medio y violentaban las puertas. Vamos a darle más seguridad a las rejas y asegurar las otras rejas para que no vuelva a pasar".

Recordó que ya la escuela está perjudicada por el robo de la bomba de agua que afortunadamente fue repuesta por el Gobierno de la Provincia y en las próximas horas será instalada.